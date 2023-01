Die Kettensägengoschn: Monika Gruber erhält Karl-Valentin-Orden

Top-Kabarettistin Monika Gruber wird von der Narrhalla mit dem Karl-Valentin-Orden geehrt – und ist gerührt.

Es "narrhallat" wieder! Am Samstagabend fand die "Soirée Münchner Leben 2023" der Münchner Gesellschaft Narrhalla e. V. im Deutschen Theater statt. Show, Tanzrevue, Schlagerparty, Tanzbein schwingen, ein Defilee von Tollitäten, Lieblichkeiten, Damischen Rittern und Marktweibern.

Motto des Abends: "130 Jahre Narrhalla, 130 Jahre Münchner Leben". Narrhalla-Präsident Günther Grauer will wieder richtig Gas geben: "Wir haben Corona überlebt, haben unzählige Auftritte und kosten den Fasching so richtig aus."

Tusch und Applaus: Karl-Valentin-Orden geht an Monika Gruber

Highlight der Veranstaltung mit Promis aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft: Die Überreichung des Karl-Valentin-Ordens an herausragende Persönlichkeiten. Ausgezeichnet wurden unter anderem bereits: Ministerpräsident Markus Söder, Senta Berger, Sigi Sommer, Victor von Bülow alias Loriot und Mario Adorf – für die humorvollste oder hintergründigste Bemerkung im Sinne Karl Valentins.

Tusch und Applaus, jetzt ging Orden Nummer 52 an Kabarettistin, Schauspielerin, Autorin Monika Gruber.

Laudator Helmut Schleich rührt Monika Gruber zu Tränen

Laudator Helmut Schleich kam in seiner Laudatio aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Sie versteht es, ihr Publikum glücklich zu machen", befand der Kabarettist.

Monika Gruber war von der Rede zu Tränen gerührt: "Das schafft eigentlich so leicht kein Mann, mich zum Weinen zu bringen." Sie legte einen absoluten Wow-Auftritt hin, stolzierte stilvoll im pinken Abendkleid mit befestigtem Umhang durch den Ballsaal.

Knallerfrau im Knallerkleid: Monika Gruber wird zur Bühne geleitet. © BrauerPhotos / G. Nitschke

Knaller-Auftritt von Monika Gruber: "Ich bin ja nicht bei Rudis Resterampe"

"Jemand sagte, das hat was Klerikales, das war aber nicht meine Absicht", sagte sie lachend zur AZ. "Aber ein bisserl einen Auftritt und was Knalliges braucht es hier schon, ich bin ja nicht bei Rudis Resterampe, sondern bei der Narrhalla, da muss man dem Affen ein bisserl Zucker geben, hab ich mir gedacht." Dazu, voll im Trend, Accessoires in Silber.

Stand der Karl-Valentin-Orden schon länger auf ihrer Wunschliste? "Nein! Ich habe auch gezögert, ob ich ihn überhaupt annehmen darf, denn es gäbe ganz andere Leute, die mehr in der Tradition vom Karl Valentin stehen als ich. Ich bin eher so eine gradherause Kettensägengoschn und nicht jemand, der über sechs Ecken denkt, wie es der Humorist Valentin gemacht hat. Da wären noch ganz andere vor mir dran – wie der Helmut Schleich oder der Gerhard Polt."

Fünf Frauen seien vor ihr ausgezeichnet worden, die letzte war Maria Furtwängler vor 13 Jahren.