Model-Freundin von Mats Hummels kann mehr: "Heute kein Bierfass angezapft"
Während Ex-Profifußballer Mats Hummels (36) als Kommentator erfolgreich ist, erobert seine Freundin Nicola Cavanis (26) die Modelwelt. Die schöne Münchnerin wirbt für große Marken und reist für ihren Job regelmäßig in die wichtigsten Fashion-Metropolen. Bei einem großen Job in Paris ließ die 26-Jährige nun besonders tief blicken – und schwelgte in Erinnerungen ans diesjährige Oktoberfest.
Hummels-Freundin Nicola Cavanis in Paris: "Herz ist voll"
In einem Instagram-Beitrag lässt Nicola Cavanis Fans an ihrem Paris-Aufenthalt teilhaben. Unter eine Bilderserie, die die Schönheit auf den Straßen der Metropole, im Hotelzimmer mit einem Strauß Rosen oder beim Genießen eines Getränks zeigt, schreibt sie: "Herz ist voll." Doch die 26-Jährige ist nicht nur zum Sightseeing in die französische Hauptstadt gereist.
In einem älteren Post zeigt Nicola Cavanis nämlich, was sie zu ihrem Städtetrip bewegt hat. Für die französische Dessousmarke Etam hat das Model zum wiederholten Mal den Laufsteg erobert. In einem hautengen Spitzenanzug stolzierte die 26-Jährige über die Bühne und zeigte ihren durchtrainierten Körper. In der Kommentarspalte unter dem Clip überschlagen sich die Komplimente für die Freundin von Mats Hummels. Cavanis selbst schrieb zu dem Beitrag nur: "Heute kein Bierfass angezapft."
Nicola Cavanis auf Oktoberfest: Bierfassanstich im Schützenzelt
Mit diesen Worten spielt Nicola Cavanis auf das erste Oktoberfestwochenende (20. September) an. Zu diesem Anlass war ihr nämlich eine besondere Ehre zuteilgeworden: Das Model hatte im Schützenfestzelt von Familie Reinbold zum Schlegel greifen dürfen.
Nun dürfte die Wiesn-Gaudi für Nicola Cavanis erst einmal beendet sein, denn die Arbeit hat sie wieder fest im Griff. Doch wer weiß: Vielleicht darf das Model ja im nächsten Jahr erneut die Ehre des Anstichs übernehmen? Eine gute Figur macht die schöne Münchnerin dabei in jedem Fall.
- Themen:
- Mats Hummels
- Oktoberfest
- Promis
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen