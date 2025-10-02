Model-Freundin von Mats Hummels kann mehr: "Heute kein Bierfass angezapft"

Die Partnerin von Mats Hummels ist als Model gut gebucht: Nicola Cavanis ist regelmäßig in Werbekampagnen und auf dem Laufsteg zu sehen. Nun hat sie erneut einen großen Job an Land gezogen – doch die Erinnerung ans erste Oktoberfestwochenende scheint Cavanis dabei nicht ganz loszulassen.

Profifußballer Mats Hummels an der Seite seiner Freundin Nicola Cavanis. Auf der Wiesn wurde dem Model eine besondere Ehre zuteil.

Während Ex-Profifußballer Mats Hummels (36) als Kommentator erfolgreich ist, erobert seine Freundin Nicola Cavanis (26) die Modelwelt. Die schöne Münchnerin wirbt für große Marken und reist für ihren Job regelmäßig in die wichtigsten Fashion-Metropolen. Bei einem großen Job in Paris ließ die 26-Jährige nun besonders tief blicken – und schwelgte in Erinnerungen ans diesjährige Oktoberfest.

Hummels-Freundin Nicola Cavanis in Paris: "Herz ist voll"

In einem Instagram-Beitrag lässt Nicola Cavanis Fans an ihrem Paris-Aufenthalt teilhaben. Unter eine Bilderserie, die die Schönheit auf den Straßen der Metropole, im Hotelzimmer mit einem Strauß Rosen oder beim Genießen eines Getränks zeigt, schreibt sie: "Herz ist voll." Doch die 26-Jährige ist nicht nur zum Sightseeing in die französische Hauptstadt gereist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In einem älteren Post zeigt Nicola Cavanis nämlich, was sie zu ihrem Städtetrip bewegt hat. Für die französische Dessousmarke Etam hat das Model zum wiederholten Mal den Laufsteg erobert. In einem hautengen Spitzenanzug stolzierte die 26-Jährige über die Bühne und zeigte ihren durchtrainierten Körper. In der Kommentarspalte unter dem Clip überschlagen sich die Komplimente für die Freundin von Mats Hummels. Cavanis selbst schrieb zu dem Beitrag nur: "Heute kein Bierfass angezapft."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nicola Cavanis auf Oktoberfest: Bierfassanstich im Schützenzelt

Mit diesen Worten spielt Nicola Cavanis auf das erste Oktoberfestwochenende (20. September) an. Zu diesem Anlass war ihr nämlich eine besondere Ehre zuteilgeworden: Das Model hatte im Schützenfestzelt von Familie Reinbold zum Schlegel greifen dürfen.

Zum ersten Wiesn-Wochenende: Nicola Cavanis durfte das Bier im Schützenfestzelt anzapfen, wie sie in ihrer Instagram-Story zeigte. © instagram/nicola

Nun dürfte die Wiesn-Gaudi für Nicola Cavanis erst einmal beendet sein, denn die Arbeit hat sie wieder fest im Griff. Doch wer weiß: Vielleicht darf das Model ja im nächsten Jahr erneut die Ehre des Anstichs übernehmen? Eine gute Figur macht die schöne Münchnerin dabei in jedem Fall.