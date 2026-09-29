Harald Glööckler feiert auf dem Oktoberfest: "Hätte gerne einen Teilzeit-Mann"

Wo er auftaucht, bringt er den Glamour gleich mit: Modedesigner Harald Glööckler stattet der Wiesn einen Besuch ab – und sich selbst dafür bei Trachten Angermaier aus. Was er von den Trachtenlooks der Münchner hält – und was sein Wunschkonzept für eine Beziehung wäre, hat er der AZ verraten.

Er ist der Papst des "Pompöös" – auch auf der Wiesn. Harald Glööckler trägt zentimeterlange pinke Krallen, dunkle Sonnenbrille und nietenbesetzte Louboutin-Stiefel statt Haferlschuhen: "Wenn man Angst um sie hat, darf man solche Schuhe gar nicht erst kaufen", gibt sich der Designer in Sachen teures Schuhwerk pragmatisch, als er mit Trachten-Angermaier-Chef Axel Munz am Montagabend durch dessen Geschäft in der Landsberger Straße schlendert.

Wiesn-Premiere: Glööckler feiert bereits am Sonntag im Marstall

Glööckler ist bereits seit Sonntag in München, hatte erst dem Marstall einen Besuch abgestattet und traf sich am Montag bei Wiesn-Bier und Rosé-Champagner unter anderem mit Moderatorin Verena Kerth im Käferzelt.

Wenige Stunden zuvor trifft die AZ den extravaganten Pfälzer, als er sich auf die Suche nach seinem Wiesn-Outfit begibt. Mit Angermaier-Chef Axel Munz verbindet den 61-Jährigen ("Ich hoffe, so alt sehe ich nicht aus") eine langjährige Bekanntschaft. 2018 entwarf der Designer, der seit Kurzem wieder in der Pfalz lebt, sogar eine Dirndl-Kollektion für das Münchner Traditions-Trachtenhaus.

Harald Glööckler: Das hält er von den Trachten-Looks der Münchner

Was er von den Trachtenlooks der Münchner hält? "Wenn ich darauf achten würde, verderbe ich mir nur den Abend", gibt sich Glööckler im AZ-Gespräch gewohnt spitzzüngig. Und Glööckler selbst? Der entscheidet sich – überraschend unpompös – für eine klassische Lederhose-Westen-Kombi. Etwas glamourö(ö)s dazu: knallpinke Lippen und ein kleiner "Göttin"-Anstecker an der Brust. "Man würde vielleicht denken, ich will etwas ganz Schräges, aber ich finde, eine Tracht spricht für sich. Die muss gar nicht so laut sein", sagt der Modedesigner.

Wenn er kommt, berät der Chef noch selbst: Angermaier-Chef Axel Munz (l.) und Harald Glööckler. © Andy Knoth/Agency People Image

Modekönig ist "glücklicher Single" – mit einer Ausnahme

Auch wenn sich Glööckler schlussendlich klassisch für Janker und Lederhose entschieden hat – seine imaginäre Dirndl-Schleife würde der Modekönig aktuell links binden. "Ja, ich bin ein glücklicher Single", bestätigt Glööckler. Nach dem Ende seiner langjährigen Beziehung zu Dieter Schroth, der mit Glööckler gemeinsam auch dessen Modelabel "Pompöös" gründete, und einer kurzen Liaison mit CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann geht der exzentrische Designer – zumindest die meiste Zeit – allein durchs Leben.

Die Ausnahme: Hündchen Ikarus. Doch Glööckler zeigt sich offen: "Ich habe gestern auf der Wiesn schon ein bisschen geflirtet. Ich glaube, die Männer riechen, wenn du Single bist." Sein Wunschkonzept? "Die einen haben einen Teilzeit-Hund – ich hätte gerne einen Teilzeit-Mann. Einen, der nicht immer da ist, das wäre ganz nett."