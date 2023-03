Mobbing-Vorwurf gegen Joachim Llambi: Cora Schumacher wütet gegen "Let's Dance"-Juror

Der "Let's Dance"-Auftritt von Cora Schumacher ist zwar schon acht Jahre her, trotzdem mokiert sich Juror Joachim Llambi noch heute über ihr Tanztalent. Das passt der 46-Jährigen nicht, sie wirft dem Juroren sogar "Mobbing" vor. Und auch Ralf Schumacher mischt sich ein.

Muss man nach acht Jahren wirklich noch auf einer nicht sonderlich gelungenen Darbietung bei "Let's Dance" rumhacken? Joachim Llambi hat sich zum wiederholten Male über den Tanzauftritt von Cora Schumacher lustig gemacht, den sie 2015 abgeliefert hatte. Die Rennfahrer-Ex hat jetzt allerdings genug davon.

Nach Spruch bei "Let's Dance": Cora Schumacher wirft Joachim Llambi "Mobbing" vor

"Das war so schlecht damals, da hab ich ja die einzige Minus eins gegeben", tönte Joachim Llambi vergangenen Freitag (23. Februar) in der RTL-Show "Let's Dance". Eigentlich sollte der Tanz-Experte den Auftritt von Schauspielerin Chryssanthi Kavazi bewerten, fühlte sich aber durch den Song "Shake it off" an Cora Schumacher erinnert. Die will sich den Seitenhieb jedoch nicht gefallen lassen und teilt kräftig gegen den 58-Jährigen aus.

In ihrer Instagram-Story wehrt sich Cora Schumacher gegen die Aussagen von Joachim Llambi. "Seit acht Jahren ertrage ich das öffentliche Shaming und die Diskriminierung dieses frauenfeindlichen Mannes", schimpft sie über den "Let's Dance"-Juror. Dass er sich immer wieder über den Auftritt von 2015 lustig mache, könne sie nicht verstehen. "Diese deftigen Beleidigungen bis hin zum Mobbing kann ich einfach nicht nachvollziehen und verletzen mich sehr!"

Ralf Schumacher verteidigt Ex: "Das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel"

Sogar Ex-Mann Ralf Schumacher meldet sich zu Wort und stellt sich hinter Cora. Zu Joachim Llambi hat der ehemalige Rennfahrer eine klare Meinung: "Liebe Leute bei RTL: Ihr habt euch kürzlich von jemandem getrennt, der angeblich auch nicht mehr in die Zeit passt mit seinen Äußerungen und ich muss sagen, Herr Llambi passt schon lange nicht mehr in die Zeit", erklärt er in seiner Instagram-Story. Er habe damals seine Ex-Frau hinter den Kulissen besucht und die Aktion des Jurors live vor Ort erlebt. "Das Verhalten von Herrn Llambi war absolut inakzeptabel. Das hat nichts mit fachlicher Kompetenz zu tun."

"Let's Dance"-Kollegen pöbeln gegen Joachim Llambi

Ob Joachim Llambi mit seinem Seitenhieb gegen Cora Schumacher ein Eigentor geschossen hat? In der "Let's Dance"-Folge von vergangenem Freitag beschwerten sich sogar seine Kollegen im Studio darüber, dass er immer wieder diese alte Geschichte aufs Parkett hole. "Du holst immer diese alten Geschichten", meckerte Motsi Mabuse. Daniel Hartwich fand deutlichere Worte: "Können Sie Cora Schumacher nicht endlich in Ruhe lassen?"

Cora Schumacher mit Erich Klann 2015 bei "Let's Dance". © BrauerPhotos / J.Reetz

Damit dürfte der Eklat aber noch nicht vom Tisch sein, denn Cora Schumacher kündigt an, sich auch direkt an RTL zu wenden. Sie wolle darum bitten, "das doch zukünftig zu unterbinden, weil es mich wahnsinnig verletzt". Joachim Llambi schweigt bislang zu den Vorwürfen. Ob er sich am Freitagabend (3. März) zur Live-Show äußern wird, bleibt abzuwarten.