Eigentlich ist Verena Kerth derzeit glücklicher Single. Doch nun ließ sie sich zu einem ganz besonderen Weihnachtsdate in München hinreißen. Wer ist der geheimnisvolle Mann im Grinch-Kostüm? Die AZ hat bei Verena Kerth nachgehakt.

Bis Weihnachten ist es nicht mehr lange hin und auch bei den Münchner Promis ist der Countdown angezählt. Mit ihren Freundinnen genoss Verena Kerth (44) am Freitagabend ein weihnachtliches Heißgetränk in der Innenstadt – ehe sie vom Grinch höchstpersönlich vor dem "Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski" abgeholt wurde. Was es mit dem besonderen Date auf sich hatte? Die AZ kennt Details.

Verena Kerth in München: "Komm vorbei, lieber Grinch"

In ihrer Instagram-Story nahm Verena Kerth Fans am Freitag mit auf ihre Mädelsrunde. Vor dem "Kempinski"-Hotel ergatterten sie eine der begehrten Gondeln und starteten in den sozialen Medien einen Aufruf, dort ebenfalls vorbeizukommen. Doch Verena Kerth sehnte sich einen ganz besonderen Gast herbei: "Komm vorbei, lieber Grinch" schrieb die Münchnerin in ihre Story mit einem grünen Herz-Emoji.

Mehrmals kündigte Verena Kerth an, dass die grüne Weihnachtskreatur an diesem Abend tatsächlich auftauchen würde. Weil ihre Freundinnen dies nicht glauben wollten, zückte sie kurzerhand das Smartphone und rief beim Grinch an. "Beeil dich ein bisschen, ich kriege hier ganz doofe Blicke", bat sie ihn darum, sie an der Maximilianstraße einzusammeln. Und tatsächlich: Eine weitere Aufnahme zeigt Kerth dabei, wie sie gemeinsam mit dem Grinch einen Zweisitzer von Vanderhall Motor Works besteigt.

Der Grinch holte Verena Kerth auf der Maximilianstraße ab und half ihr beim Einsteigen in seinen leuchtenden Zweisitzer. © instagram/verenakerth

Daraufhin ging es für Verena Kerth auf eine kleine Stadttour durch München. Die Blondine genoss das Date mit ihrem weihnachtlichen Chauffeur sichtlich und wollte ihn sogar dazu überreden, sie noch ins P1 zu begleiten. Doch der Grinch musste nach der Spritztour weiterziehen, nahm sich aber noch die Zeit für Erinnerungsfotos mit Kerth und anderen Interessierten auf der Maximilianstraße. Und auch einen Kuss gab es für die haarige Begleitung – ob sich die 44-jährige Münchnerin etwa ein bisschen verguckt hat?

In einem leuchtenden Threewheeler von Vanderhall Motor Works durfte Verena Kerth eine Spritztour mit dem Grinch durch München machen. © instagram/verenakerth

Beziehungsstatus von Verena Kerth: "Unter dem Grinch könnte jeder stecken"

Der AZ verriet Verena Kerth daraufhin exklusiv: "Unter dem Grinch könnte jeder stecken." Mit einer gewissen Einschränkung – und einem kleinen Seitenhieb gegen ihren Ex-Verlobten Marc Terenzi (47): "Nur einer nicht: der Terenzi. Der Grinch ist einen Kopf größer als ich." Tatsächlich waren das Date und die weihnachtliche Spritztour im Übrigen ganz harmloser Natur – ausgerichtet von Black Fox Motors Munich.

Doch abgesehen davon, wie sieht es eigentlich in der Liebe bei Verena Kerth aus? Erst im November 2025 hatte die Münchnerin der AZ auf einer Veranstaltung verraten, ob es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe: "Nee, zum Glück nicht. Alles ist ruhig und das ist wunderschön", hatte sie klargestellt. Und wie man ihrer freitäglichen Weihnachtsgaudi entnehmen konnte, scheint es Kerth wohl auch ohne neue Liebe an nichts zu fehlen.