Verena Kerth verrät ihren Plan B: "Wenn nichts mehr mit Männern geht"

Seit ihrer Trennung von Marc Terenzi hat man keinen neuen Mann an Verena Kerths Seite gesehen. In der AZ gibt die Münchnerin nun ein ehrliches Liebes-Update – und verrät, welcher Promi ihr Herz eigentlich schon längst er"obert" hat.

Verena Kerth (44) ist aktuell in einem neuen TV-Format zu sehen: In "Die Abrechnung" muss sie an der Seite von Erzfeindin Giulia Siegel (50) in Spielen überzeugen, um sich gemeinsam das Preisgeld zu sichern. Eine echte Herausforderung, denn zwischen den Damen aus der Schickeria herrschte lange eisige Stimmung. In der AZ verrät Verena Kerth nun, mit welchem Promi sie sich niemals streiten könnte – und gewährt auch einen kleinen Einblick in ihr Liebesleben.

Verena Kerth zur AZ: "Einfach die perfekte Symbiose"

Auf der Premierenfeier von "Die Abrechnung" in Berlin bat die AZ Verena Kerth zum persönlichen Interview. Angesprochen auf ihre gute Freundin Claudia Obert (64) geriet die Münchnerin ins Schwärmen: "Bei Claudia und mir passt es einfach. Wir sind zwar sehr unterschiedlich, aus verschiedenen Generationen, aber ich könnte mich niemals mit ihr streiten. Da gibt es nichts, wo irgendwelche Reibungspunkte entstehen könnten."

"Es ist einfach die perfekte Symbiose. Wie Ketchup und Mayo, Bernard und Bianca, Susi und Strolch – es passt einfach", erzählte die 44-Jährige weiter. "Ach Claudi, sie ist einfach meine große Liebe. Wenn nichts mehr mit Männern geht, nehme ich sie, wenn sie mich hoffentlich will."

Unzertrennlich: Verena Kehrt hält sich und Claudia Obert (re.) für "die perfekte Symbiose". © imago/APress

Stichwort Männer: Gibt es denn etwas Neues im Liebesleben von Verena Kerth? "Nee, zum Glück nicht", verriet die Münchnerin der AZ. "Alles ist ruhig und das ist wunderschön." Stattdessen freue sie sich auf ein baldiges Wiedersehen mit ihrer guten Freundin Claudia Obert – die gemeinsame Silvesterparty in Saint-Tropez sei bereits beschlossene Sache.

Claudia Obert über Verena Kerth: "Wie mein Zwilling"

Die große Zuneigung ist im Übrigen keine Einbahnstraße. Vor einigen Monaten hatte Claudia Obert nämlich im AZ-Interview ähnlich positiv über Verena Kerth gesprochen: "Also Verena ist so einmalig, was gar nicht im Fernsehen rüberkommt. Sie hat so einen geilen Humor und solch einen aberwitzigen Witz. Und wir amüsieren uns so gut."

Die 64-Jährige hatte der AZ damals über Verena Kerth verraten: "Auch was Fashion und meine Firma angeht: Sie hat so viel Ahnung von Mode. Ich bin total begeistert von ihr. Sie ist auch von der ganz schnellen Truppe, wenn es auf die Piste geht. Sie ist wie mein Zwilling." Na, da scheinen sich ja zwei gesucht und gefunden zu haben!