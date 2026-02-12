Es war ein TV-Auftritt, der brutal nach hinten losgehen hätte können: In der weltbekannten Reality-Show "RuPaul's Drag Race" sorgte die deutsche Dragqueen The Only Naomy beinahe für einen Eklat. Für eine Challenge nimmt sie Familie Hitler aufs Korn.

"RuPaul's Drag Race" ist ein Phänomen, das weltweit für Furore sorgt. In den USA läuft das Reality-Format, das vom Grundsatz an "Germany's Next Topmodel" erinnert, bereits seit 2009 und hat inzwischen Ableger in 17 Ländern und zahlreiche Special-Staffeln. Aktuell nimmt auch eine deutsche Dragqueen an dem internationalen Contest teil – und schockiert die Konkurrenz mit einer ungewöhnlichen Parodie.

Kölner Dragqueen sorgt für Entsetzen: Auftritt als fiktiver schwuler Hitler-Bruder

Darf man sich als deutscher Künstler über Adolf Hitler lustig machen? Während im Ausland Witze über einen der schlimmsten Diktatoren der Weltgeschichte inzwischen gang und gäbe sind, gilt das hierzulande meist als Tabu. Die Kölner Dragqueen The Only Naomy hat damit aber gebrochen und ist in der neuesten Episode von "RuPaul's Drag Race UK vs. The World" ein großes Risiko eingegangen. In dem mit Spannung erwarteten Promi-Parodie-Spiel "Snatch Game" tritt sie als fiktiver schwuler Bruder von Adolf Hitler auf.

"An wen denkst du, wenn du an Deutschland denkst?", fragt The Only Naomy Gastgeber RuPaul. Dem Showmaster fällt als deutscher VIP lediglich Heidi Klum ein, die in den USA äußerst beliebt ist. Die Auflösung des geplanten Show-Acts lässt alle sprachlos zurück: "Ich bin der lang verlorene schwule Bruder von Hitler." Rumms, diese Ansage hat gesessen und in fassungsloser Stille tauschen die restlichen Kandidaten erschrockene Blicke aus. Doch zur großen Überraschung wird der Auftritt zum vollen Erfolg.

The Only Naomy spricht über fragile politische Situation in Deutschland

The Only Naomy hat sich einen Plan zurechtgelegt, wie man sich über diese Thematik lustig machen kann, ohne respektlos auf das Dritte Reich zu schauen. Die Lösung ist so einfach wie genial: "Es klingt sehr kompliziert, aber ich halte mich fern von den schlimmen historischen Dingen. Davon haben wir auf der Welt aktuell genug", erklärt die Dragqueen dazu. Sie wolle ihre Stimme erheben, um damit auf den Rechtsruck in Deutschland aufmerksam zu machen, denn: "Schweigen ist Mittäterschaft."

Im Gespräch mit ihren Mitstreitern aus UK, Kanada, Schweden und Brasilien wird The Only Naomy deutlicher. Die Tragweite des Risikos, eine derart streitbare Figur zu verkörpern, ist ihr durchaus bewusst. "In Deutschland machen wir keine Witze über den Zweiten Weltkrieg." Sie lobt die Erinnerungskultur, macht aber auch klar, dass eine politische Wende droht. "Intoleranz ist auf dem Vormarsch, genauso wie Antisemitismus." Auch für Mitglieder der LGBTQI*-Community wird der Ton rauer, wie ein Blick in die Statistiken zu queerfeindlichen Verbrechen deutlich zeigt. The Only Naomy betont, dass sie sich in Deutschland zunehmend unsicherer fühle.

Parodie von Hitler-Bruder wird voller Erfolg

Dann ist der große Moment gekommen: Die Dragqueen aus Köln betritt als "Gerrharrt H." die Bühne – und sorgt für viele Lacher. Mit schwarzer Lederhose, freiem Oberkörper, einem Harness aus Leder, stacheligem Lederhalsband und Bikermütze stellt The Only Naomy das fiktive Hitler-Familienmitglied dar. Dabei spricht sie in klischeehaftem deutschen Akzent und hat sich einen pinken Oberlippenbart angeklebt. Mit dem typisch rollenden "R" flirtet "Gerrharrt R." unverhohlen mit RuPaul – der Gastgeber schwankt zwischen großer Irritation und frenetischem Lachen.

Mit ihrer Parodie hat The Only Naomy gezeigt, dass das oft wiederholte Credo "Man darf in Deutschland ja überhaupt nichts mehr sagen" nicht stimmt. Die Performance kommt bei allen Beteiligten gut an und am Ende kann die Kölner Dragqueen die Challenge beinahe gewinnen. Lediglich die Parodie von US-Rapperin Cardi B kommt besser bei der Jury an.