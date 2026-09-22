Mit neuer Freundin (27) auf der Wiesn: Lothar Matthäus turtelt unter der Bavaria

Lothar Matthäus hat nicht nur im Fußball für Schlagzeilen gesorgt. Auch seine Vorliebe für deutlich jüngere Frauen liefert immer wieder Gesprächsstoff. Zur diesjährigen Wiesn erschien der 65-Jährige mit Freundin Theresa Sommer. An der Seite der 27-Jährigen machte Matthäus einen sehr glücklichen Eindruck.

Ganz München ist im Wiesn-Fieber und auch die Promis erobern die Festzelte. Am Montagabend (21. September) verschlug es unter anderem FC-Bayern-Legende Lothar Matthäus (65) auf die Theresienwiese. Und der 65-Jährige kam nicht allein: Mit dabei hatte er seine 27-jährige Freundin Theresa Sommer. Die Abendzeitung kennt Details zum Pärchen-Auftritt in Käfers Wiesn-Schänke.

Lothar Matthäus im Käfer: Plausch mit Wiesn-Wirten und Designerin

Bereits seit 2025 gehen Lothar Matthäus und Theresa Sommer als Paar durchs Leben. Die 27-Jährige begleitet ihren berühmten Partner regelmäßig zu Sportveranstaltungen. Am Montag nahmen sie gemeinsam bei Käfer Platz – dabei war Lothar Matthäus bei allerbester Laune. Lange unterhielt er sich außerdem mit den Gastgebern Michael und Clarissa Käfer.

Ebenfalls mit am Tisch saß Dirndl-Designerin Kinga Mathe. Freudig erzählt sie der Abendzeitung, dass der einstige Kult-Kicker und seine Partnerin immer zu ihren Trachten-Designs greifen würden. "Ich bin sehr dankbar, sie in meinem Leben zu haben", so Kinga Mathe über ihre berühmte Stammkundschaft.

Die Trachten-Designerin, der viele Promis vertrauen: Kinga Mathe. Auch Lothar Matthäus und Theresa Sommer zählen zu ihren treuen Kunden. © imago/Future Image

Liebes-Historie von Lothar Matthäus: Diese Frauen standen an seiner Seite

Über das bunte Liebesleben von Lothar Matthäus wurde schon immer viel geschrieben. Der Ex-Kapitän der Nationalmannschaft war ganze fünf Mal verheiratet und hat insgesamt vier Kinder. 1981 heiratete er seine erste Frau Silvia, mit der er die Töchter Alisa und Viola bekam. Diese sind mit 38 und 40 Jahren deutlich reifer als die aktuelle Freundin ihres Vaters.

Lothar Matthäus liebt den Fußball – und die Frauen. © imago/DeFodi.de

Nach seiner ersten Scheidung im Jahr 1992 verliebte sich Lothar Matthäus in die Schweizerin Lolita Morena, mit der er Sohn Loris bekam. Nach fünf Jahren Ehe scheiterte auch diese Beziehung – und Matthäus zog zu Maren Müller-Wohlfahrt weiter. 2003 trat er mit der Serbin Marijana Kostic vor den Traualtar, 2009 ehelichte er seine vierte Frau Liliana. 2014 gab er Anastasia Klimko das Jawort und bekam mit ihr den Sohn Milan. Seit 2025 steht nun Theresa Sommer an seiner Seite, die er heuer erstmals zum Oktoberfest mitbrachte.