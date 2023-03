Mit Krücken auf Party: Hugo Bachmaier verklagt Krankenversicherung – Prozess verschoben

Szene-Wirt Hugo Bachmaier hat Ärger mit seiner Krankenversicherung. Der Gastronom hatte sich bei einer Party an der Achillessehne verletzt. Seine Versicherung will aber nicht zahlen, weil er sich nicht ausreichend geschont habe, wie auf Party-Bildern auf Facebook zu sehen sei.

Promi-Wirt Hugo Bachmaier ("Bachmaier Hofbräu") geht gegen die DKV vor. Der private Krankenversicherer hatte ihm seine Krankentagegeldversicherung gekündigt. Zu Unrecht, wie Bachmaier meint.

Frau springt Hugo Bachmaier an: Achillessehne reißt

2019, auf einer Party, riss sich Hugo Bachmaier die Achillessehne. Der AZ sagt er: "Eine hübsche Brasilianerin hat mich vor Wiedersehensfreude angesprungen. Ich bin dann nach vorn weggeknickt und gestürzt." Die Verletzung war schmerzhaft, doch die Tortur begann erst noch. Denn: In der Wunde seien Fäden vergessen worden. "Es heilte nicht zu. Keime konnten eindringen."

Keime in Wunde: Hugo Bachmaier wurde erneut operiert

Lange Zeit war nicht zu erkennen, wie ernst es um Hugo Bachmaier stand, erklärt der Gastronom der AZ. "Erst in der Unfallklinik in Murnau konnte man mir helfen und ich wurde erneut operiert." Der umtriebige Szene-Wirt findet: "Man hat mir ein Jahr meines Lebens gestohlen."

Krankentagegeld eingestellt, als Versicherung Party-Bilder entdeckt

Krankenhaustagegeld erhielt Hugo Bachmaier – und auch seine Reha absolvierte er nach eigenen Angaben. Doch "von einem auf den anderen Tag" stellte die DKV die Zahlung des Krankentagegelds ein, so Bachmaier. Die Begründung: Der verletzte Wirt habe sich nicht ausreichend geschont, wie Party-Bilder auf seiner Facebook-Seite zeigen würden. Bachmaier klagt und erklärt, dass er auf Krücken unterwegs gewesen sei.

Hugo Bachmaier mit Krücken: "Dennoch arbeitsunfähig"

"Ich habe meinen Fuß nicht belastet. Mir geht es ja nicht besser, wenn ich nur daheim rumliege. Ich bin ja dennoch arbeitsunfähig", sagt Hugo Bachmaier der AZ. Von der Versicherung ist der Szene-Wirt enttäuscht: "Ich wurde nicht darüber informiert und auch nicht besucht. Niemand wollte mich sehen und ich musste auch nicht vorstellig werden."

Der Gerichtstermin am gestrigen Dienstag (28. Februar) platzte. Die Richterin war erkrankt. Hugo Bachmaier will, dass der Prozess bald zu Ende geht: "Ich will eigentlich überhaupt nicht streiten und alles einfach nur zu Ende bringen." Einen Ersatztermin gibt es noch nicht.