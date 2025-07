Mit High Heels beim Sport: Cathy Hummels stellt sich riskantem Trend

Sport spielt im Leben von Cathy Hummels eine große Rolle. Dass es bei ihren Trainingseinheiten auch mal zu Verletzungen kommt, stellte die Influencerin vor Kurzem unter Beweis. Ohne Angst vor weiteren Wehwehchen zeigt sich Hummels jetzt mit High Heels im Fitnessstudio. Was hat die US-Rapperin Nicki Minaj damit zu tun?

Regelmäßige Sporteinheiten sind für Cathy Hummels (37) selbstverständlich. Doch wer hart an seiner Fitness arbeitet, muss hin und wieder auch mit Verletzungen rechnen. Diese Erfahrung machte Hummels vor wenigen Wochen während ihrer "Balance Boost Days". Die Unternehmerin ist gestürzt und trug mehrere Schürfwunden davon. Sie klagte über Schmerzen und deutete an, beim Sport künftig vorsichtiger sein zu wollen. Mit High Heels eine Fitnessübung zu machen, ist demnach keine allzu gute Idee. Doch genau das war jetzt Hummels' Ziel, wie sie in einem Video zur Schau stellt. Was hat es damit auf sich?

Cathy Hummels macht Sport in High Heels: Das ist der Grund

In dem Clip sitzt Cathy Hummels in Sportkleidung und mit High Heels an den Füßen auf einem Fitnessgerät. Sie hält ihr gesamtes Gleichgewicht auf nur einem Fuß – die Beine sind überschlagen. Ihre Handflächen berühren sich währenddessen wie bei einer Meditation. Konzentriert schaut Hummels nach vorn. Nur einmal im Video lenkt sich ihr Blick in Richtung der Kamera und sie formt mit ihren Fingern ein Peace-Zeichen. Fitnesseinheiten mit High Heels als Schuhwerk sollen für Hummels aber nicht zur Routine werden. Wie sie zu dem auf Instagram veröffentlichten Video schreibt, wolle sie lediglich einem aktuellen Internet-Trend folgen.

Cathy Hummels imitiert Rapperin Nicki Minaj: "Narben sind noch da"

"Die Wunden von meinem Sturz vor ein paar Wochen sind geheilt, aber die Narben sind noch da. [...] Und trotzdem mache ich den riskanten Trend mit – zum Glück bin ich nicht noch einmal runtergefallen", so Cathy Hummels. Die Influencerin spielt auf die sogenannte "Nicki Minaj Challenge" an, bei der man jene Pose einnimmt wie Hummels im Clip. Erstmals war US-Rapperin Nicki Minaj (42) in genau dieser Haltung in einem zu sehen.

Kritikregen für Cathy Hummels: "Peinlich"

Wie Cathy Hummels beweist, konnte sie die Challenge meistern. So mancher Fan zieht in der Kommentarspalte zum Posting seinen Hut. Doch viele Social-Media-Nutzer zeigen sich irritiert. "Was wohl den anderen Menschen im Fitnessstudio durch den Kopf geht, wenn sie das sehen", meint ein Follower der Münchnerin.

Ein anderer zweifelt an, dass Hummels die Pose beim ersten Versuch meisterte: "Cathy, mal ehrlich – wie oft hast du diese Pose heute vor dem Spiegel geübt, bis sie perfekt aussah?"

Nicki Minaj nahm in ihrem Musikvideo zum Song "High School" eine unbequeme Sitzpose in High Heels ein. Im Rahmen der "Nicki Minaj Challenge" will Cathy Hummels ihr nachziehen. © imago/MediaPunch

Auch scheinen sich einige Follower der Influencerin einig zu sein, dass die Sporteinheit in High Heels "peinlich" sei. Doch die Kritik dürfte sich Cathy Hummels nicht allzu sehr zu Herzen nehmen. Viel Gegenwind zu erfahren, ist für die 37-Jährige keine Seltenheit. Vor allem in Bezug auf ihren Körper musste Hummels bereits viel Kritik einstecken.