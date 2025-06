Cathy Hummels weiß, was sie tut, wenn es um sportliche Betätigung geht. Doch auch einer erfahrenen Läuferin passiert mal ein Missgeschick. Nach einem Sport-Unfall meldet sich die 37-Jährige bei ihren Fans – und schockiert mit blutigen Bildern.

Die vergangenen Tage standen für Cathy Hummels (37) ganz im Zeichen der Gesundheit. Für ihre "Balance Boost Days" hatte sie zahlreiche Gäste und Promi-Kollegen an den malerischen Mondsee geladen. Doch ein unachtsamer Moment sollte für die Influencerin schmerzhafte Folgen haben: Cathy Hummels ist gestürzt – und zeigt im Netz ihre blutigen Schürfwunden.

Cathy Hummels nach Sturz: "Kann nicht einmal mehr reden"

In ihrer Instagram-Story meldet sich Cathy Hummels nach einer Lauf-Session bei ihren Fans. Die Influencerin präsentiert ein blutüberströmtes Knie und aufgeschürfte Hände – Wunden, die sie sich bei einem Sturz zugezogen hat. Doch was ist vorgefallen?

Ehrlich gesteht Cathy Hummels, dass ihre eigene Unachtsamkeit der Grund für den Unfall war: "Mist! Ich hab von den 'Balance Boost Days' geträumt und dann ... so was!" Ein kurzer Moment des Träumens hatte für die 37-Jährige also blutige Folgen. Sie stolperte, stürzte und ärgert sich nun über ihre zahlreichen Blessuren. "Kann nicht einmal mehr reden", lässt sie ihre Follower wissen.

Autsch: Bei einem Sturz hat sich Cathy Hummels das Knie aufgeschlagen. © instagram/cathyhummels

Cathy Hummels verletzt: "Mehr Schmerzen als gedacht"

Doch ein echter Medienprofi wie Cathy Hummels lässt sich von einem solchen Unfall nicht ausbremsen. Souverän kommt sie als Gastgeberin der "Balance Boost Days" weiterhin ihren Pflichten nach. Die Hilfe ihrer Ärztin Jasmin nimmt sie aber natürlich gerne in Anspruch. Bevor es zu einer Abendveranstaltung geht, lässt sich Cathy Hummels fachmännisch die Wunden versorgen.

Eine Ärztin kümmert sich um Cathy Hummels' Sport-Verletzungen. © instagram/cathyhummels

Zu den Bildern in ihrer Instagram-Story schreibt die 37-Jährige: "Ich muss zugeben, ich habe schon mehr Schmerzen als gedacht. [...] Wie gut, eine Hautärztin hier zu haben." Frisch verarztet macht sich Cathy Hummels schließlich auf den Weg zu einem Dinner-Event. Und beweist bei ihrer Moderation, dass sie auch nach einem blutigen Sturz noch in Absatzschuhen eine gute Figur machen kann.