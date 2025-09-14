Mit Heidi Klum im Hofbräuhaus: Münchener Freiheit verrät geheime Details

Am 18. September herrscht großer Promi-Auflauf im Hofbräuhaus: Zu Heidi Klums Pre-Wiesn-Party werden zahlreiche Musikgrößen erwartet. Auch die Kultband Münchener Freiheit wurde von dem Topmodel zum "HeidiFest" eingeladen. Mit der AZ spricht Frontmann Tim Wilhelm nun über ihre geheimen Pläne für den großen Auftritt.

Noch vor dem offiziellen Wiesn-Anstich 2025 wird in München ordentlich gefeiert: Am Donnerstag, den 18. September, lädt Heidi Klum (52) ins Hofbräuhaus ein. Gemeinsam mit zahlreichen Show-Größen möchte das Topmodel eine zünftige Pre-Wiesn-Sause feiern. Die Gästeliste lässt schon jetzt auf beste Unterhaltung hoffen – und auch die Jungs der Münchener Freiheit werden sich die Ehre geben. Frontmann Tim Wilhelm (47) steht der AZ noch vor dem großen "HeidiFest" Rede und Antwort.

Münchener Freiheit beim "HeidiFest": "Natürlich total toll"

Mit Songs wie "Ohne dich" und "Tausendmal Du" hat die Kultband Münchener Freiheit unvergessliche Hits gelandet. Kein Wunder also, dass Musikfreundin Heidi Klum die Jungs bei ihrer großen Wiesn-Party dabeihaben möchte. Die Band existiert bereits seit 1980 und Sänger Tim Wilhelm stieß 2012 dazu. Mit der AZ spricht der Frontmann nun über seine Pläne für das "HeidiFest" – und verrät, wie es überhaupt zur Anfrage durch das weltberühmte Topmodel kam.

AZ: Lieber Herr Wilhelm, Sie werden mit der Münchener Freiheit beim "HeidiFest" spielen. Wie hat Heidi Klum ihr Interesse bekundet?

TIM WILHELM: Persönlich – aber zunächst indirekt. Oh, das könnte kryptisch klingen (lacht). Es ist jedoch eigentlich ganz einfach: Ein gemeinsamer guter Bekannter richtete mir aus, die liebe Heidi würde sich sehr über einen Auftritt von uns freuen. Das fand' ich natürlich total toll – und hab ich meinen vier Freiheits-Freunden entsprechend enthusiastisch erzählt. Und Heidis mit "Ohne dich" hinterlegte Nixen-Story auf Instagram war quasi die Kirsche auf der Torte, die Sahne auf dem Kaffee – nicht "nur", weil wir das "Meergefühl" teilen und auch besingen.

Eine Instagram-Story unterlegte Heidi Klum mit "Ohne dich", dem größten Hit der Münchener Freiheit. Nun ist die Band beim großen "HeidiFest" am Start. © Pro7/Daniel Graf

Münchener Freiheit verrät: Das war Heidi Klums größter Wunsch

Hat Heidi Klum spezielle Wünsche an geäußert?

Da sie uns die Ehre erweist, der Final-Act ihres ersten "HeidiFestes" zu sein, war eigentlich gleich klar, dass wir einen Song spielen werden, bei dem hoffentlich ALLE mitsingen können. Und das war auch ihr Wunsch. Wenn man an das eben angesprochene Posting und dessen Musikbett denkt, dann dürfte der Titel nicht allzu schwer zu erraten sein. (lacht)

Die Münchener Freiheit um Frontmann Tim Wilhelm (re.) freut sich auf den Auftritt beim "HeidiFest". © imago/Jan Huebner

Was haben Sie sich für Ihren Auftritt vorgenommen?

Überraschungen wären ja keine, würden sie vorab ausgeplaudert. Aber ich kann guten Gewissens verraten, dass sich das Publikum darauf freuen kann, dass wir uns umgekehrt auf die Leute vor der Bühne total freuen, aber auch auf alle, mit denen wir die Bretter, die die Welt bedeuten, teilen werden – sowie auf alle, die die Show hinter den Kulissen erst ermöglichen. Und selbstverständlich ganz besonders auf Heidi. "Nur gemeinsam geht's", lautet unverändert mein Motto.

Tim Wilhelm über lange Bandgeschichte: "Bin sehr dankbar"

Die Münchener Freiheit existiert seit 1980, Sie traten als Sänger in die Fußstapfen von Stefan Zauner.

Es ist mir wichtig, zu betonen, dass ich größten Respekt vor den Leistungen der früheren Jahre habe: vor den Verdiensten meiner Mitstreiter und natürlich ausdrücklich auch vor Stefan, ganz klar!

Stefan Zauner war bis November 2011 Sänger der Münchener Freiheit. 2012 übernahm Tim Wilhelm am Mikrofon. © imago/SvenSimon

Hat sich das Verhältnis zu den Münchener-Freiheit-Fans im Laufe der Jahre verändert?

Unseren Fans, die den Weg unverändert und teils auch neu mit uns gehen, bin ich sehr dankbar – sie ermöglichen letztlich erst, dass wir schon seit so vielen Jahren und hoffentlich noch sehr lang' unsere Träume leben dürfen. "Nur gemeinsam geht's", da wiederhole ich mich gern. Auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft – und ein "HeidiFest" in Frieden, Freiheit und Freundschaft!