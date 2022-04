Mit guter Laune: Queen Elizabeth II. ist zurück aus der Geburtstags-Pause

Zum 96. Geburtstag ging es nach Sandringham. Nach ihrer Rückkehr hat Queen Elizabeth II. am Donnerstag gut gelaunt den Bundespräsidenten der Schweiz empfangen.

Eine sichtlich erfreute Queen Elizabeth II. während einer Audienz am 28. April.

Auch eine Königin braucht manchmal eine kleine Auszeit. Zuletzt hatte Queen Elizabeth II. fernab von allem Trubel ihren 96. Geburtstag in Sandringham verbracht. Nach rund einer Woche war die Queen dann von ihrem Landsitz nach Schloss Windsor zurückgekehrt. Dort machte sich die Monarchin am Donnerstag wieder an die Arbeit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Queen Elizabeth II. empfängt Bundespräsidenten der Schweiz

Queen Elizabeth II. empfing am 28. April den Bundespräsidenten der Schweiz, Ignazio Cassis (61), und dessen Ehefrau Paola Cassis. Wie auf mehreren Bildern von dem Termin zu sehen ist, war die Königin während der Audienz äußerst gut gelaunt. als veröffentlichten Eindrücke von dem Besuch auf ihren Instagram-Accounts.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Treffen mit der Queen: "Eine große Ehre" für Ignazio Cassis

Es sei "eine große Ehre" gewesen, Queen Elizabeth II. zu treffen, erklärte der Bundespräsident auf der Social-Media-Plattform. Zudem beglückwünschte Cassis die Königin zu ihrem Platin-Jubiläum. Elizabeth hatte im Februar 1952, also vor 70 Jahren, den Thron bestiegen. Für den Juni ist ein viertägiges Spektakel zu Ehren der Königin geplant. Schon 2020 kündigte der ehemalige Kulturminister Oliver Dowden (43) eine Show an, wie es sie nur einmal in einer Generation geben werde.