Anfang März gaben Felix und Miriam Neureuther die Geburt ihres vierten Kindes bekannt. In ihrer Elternrolle gehen sie förmlich auf – doch im Alltag einer sechsköpfigen Familie läuft natürlich nicht alles stressfrei ab. Miriam scheint jetzt ein wenig Ruhe gesucht zu haben. Mit Söhnchen Mats im Arm unternimmt sie eine Wanderung. Wo findet die Vierfach-Mama ihre Auszeit?

Im März dieses Jahres gaben Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (41) und seine Frau Miriam (35) die Geburt ihres vierten Kindes bekannt. Die Töchter Matilda und Lotta sowie Sohnemann Leo durften sich über einen kleinen Bruder freuen. Wie die AZ vor wenigen Tagen berichtete, hört der kleine Bub auf den Namen Mats. Tagtäglich erfreuen sich die Eltern an ihrer (gar nicht so kleinen) Familie. Doch Felix Neureuther stellte klar, dass es zu Hause in Garmisch-Partenkirchen auch mal chaotisch und stressig zugehen kann. Seine Frau müsse auf sich und ihre Gesundheit Acht geben. Jetzt hat Miriam das Weite gesucht – wenn auch nur für wenige Stunden.

Miriam Neureuther geht wandern: Hier findet sie Ruhe vom stressigen Familienalltag

Mit Nesthäkchen Mats im Arm zeigt sich Miriam Neureuther bei einer Wanderung. Den Familienalltag scheint die 35-Jährige für kurze Zeit hinter sich gelassen zu haben. Wie sich in zwei Instagram-Storys erahnen lässt, haben Felix Neureuther und die drei ältesten Kinder sie beim Wandern nicht begleitet. Zumindest sind sie auf den Schnappschüssen und Videos nicht zu sehen.

Miriam hat es zu ihrem "Happy Place" gezogen. Dieser befindet sich – wie nicht anders zu erwarten – in den Bergen. Wie auch ihr Mann kann die Vierfach-Mama auf eine erfolgreiche Karriere als Ski-Sportlerin zurückblicken. Die Berglandschaft hat demnach einen hohen Stellenwert in ihrem Leben.

Miriam Neureuther zeigt sich in ihrem "Happy Place" auf den Bergen. © Instagram/miriamneureuther

In einem Video schwenkt Miriam Neureuther die Handykamera über die malerische Kulisse. Wo genau sie sich befindet, hält die 35-Jährige geheim. Doch es ist wohl davon auszugehen, dass sie sich auf dem Wettersteingebirge oder auf dem Ammergebirge die Beine vertritt. Die Gebirgsgruppen umgeben unmittelbar ihre Heimatstadt Garmisch-Partenkirchen, die inmitten des Talkessels liegt.

Frau von Felix Neureuther schwärmt von Bergwelt: "Einfach immer schön"

Miriam Neureuther postet im Weiteren ein Foto, auf dem sie zufrieden lächelt. Die Sonne scheint direkt in die Kameralinse. "Oben am Berg ist es halt einfach immer schön", schreibt die Familienmutter zu dem Schnappschuss.

Während ihrer Wanderung lächelt Miriam Neureuther – mit Söhnchen Mats im Arm – zufrieden in die Kamera. © Instagram/miriamneureuther

Wo sich wohl Ehemann Felix Neureuther zu dem Zeitpunkt aufgehalten hat? Naheliegend wäre, dass er zu Hause die Kinderbetreuung übernommen und Matilda, Lotta und Leo bespaßt hat.