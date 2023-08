Miriam Neureuther nackert im eiskalten Gewässer: Ehefrau von Felix Neureuther genießt Norwegen-Trip

Miriam Neureuther zeigt sich beim Baden auf Instagram. Die Ehefrau von Felix Neureuther genießt die norwegische Natur mit ihren Liebsten und wagte sich dafür sogar ins eiskalte Wasser – und das völlig hüllenlos.

Miriam Neureuther gönnt sich aktuell eine Auszeit in Norwegen. Gemeinsam mit Familie und Freunden erkundet die ehemalige Biathletin die atemberaubende Natur, spaziert durch die Berge und genießt kleine Wellness-Einheiten.

Auf Instagram lässt die Ehefrau von Felix Neureuther auch ihre Fans am Urlaubs-Geschehen teilhaben.

Ehefrau von Ex-Skistar Felix: Miriam Neureuther badet nackt in Norwegen

Dabei lässt die 33-Jährige sogar die Hüllen fallen und teilte ein Foto von sich und einer Freundin beim Nacktbaden. "Regen hält uns nicht vom Baden ab", kommentierte Neureuther den Schnappschuss, auf dem sie, scheinbar nur mit einem schwarzen Stirnband bekleidet, im Wasser plantscht.

© Instagram/miriamneureuther

Die beiden Frauen haben sichtlich Spaß und strahlen in die Kamera. Langes Ausruhen gibt es bei Familie Neureuther aber nicht, in den folgenden Stories ist die Familie bereits wieder auf dem Weg ins nächste Abenteuer. Auch Miriams und Felix Kinder Matilda, Leo und Lotta sind mit von der Partie.

Wegen Mama Siv Gössner: Darum liebt Miriam Neureuther Norwegen so sehr

Für die Sportlerin ist Norwegen eine "zweite Heimat". Miriam Neureuthers Mutter, Siv Gössner, ist gebürtige Norwegerin und so hat die 33-Jährige viele schöne Erinnerungen an das Land, in dem sie während ihrer Kindheit und Jugend so oft war. Die ehemalige Biathletin spricht fließend Norwegisch und hat neben der deutschen auch die norwegische Staatsangehörigkeit.

Bereits im vergangenen Jahr ging es für die Neureuthers nach Skandinavien. Miriam Neureuther wollte ihren Kinder all die Orte zeigen, denen sie sich so verbunden fühlt. Ganz vorne mit dabei dürfte wohl die Blockhütte in Vinstra sein. "Lieblingsplatzerl, ein perfekter Rückzugsort zum Erholen. Dort kann ich so richtig Kraft tanken", erzählte Miriam Neureuther der " " bereits 2012.