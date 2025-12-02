Miriam Neureuther fordert politisches Verbot: "Können wir das haben, Markus Söder?"

Miriam Neureuther macht sich jetzt für ein politisches Verbot stark. Dafür wendet sie sich direkt an den bayerischen Ministerpräsidenten. Sie stellt Markus Söder eine für sie wichtige Frage.

In ihrer Rolle als Familienmutter blüht Miriam Neureuther (35) voll auf. Die einstige Biathletin liebt Natur und Berge und will den Drang zum Rausgehen auch an ihre Kinder Matilda, Leo, Lotta und Mats weitergeben. Regelmäßige Ausflüge im Freien gehören daher für die Frau von Felix Neureuther (41) und ihre Familie selbstverständlich dazu. Die Online-Welt und soziale Medien sind der 35-Jährigen hingegen ein Dorn im Auge – vor allem, wenn es um ihren Nachwuchs geht. Nun befürwortet die 35-Jährige ein geplantes politisches Verbot und wendet sich dabei an Ministerpräsident Markus Söder (58).

Miriam Neureuther will politisches Verbot: Ex-Skistar sorgt sich um Kinder

Die einstige Profi-Sportlerin teilt via Instagram ein Posting, in welchem es um Dänemarks Plan geht, "Social Media für alle Kinder unter 15 Jahren" zu verbieten. "So gut!", reagiert Miriam Neureuther. Sie ist angetan vom politischen Vorhaben des nordischen Landes. Im geteilten Beitrag der 35-Jährigen steht, Dänemark wolle das Verbot durchsetzen, weil die Gehirne von Kindern noch "zu jung" für soziale Medien seien. "Kinder, die täglich mehr als drei Stunden auf Social-Apps verbringen, haben ein doppelt so hohes Risiko für Angststörungen und Depressionen", heißt es im Weiteren.

Woher diese Informationen stammen, gibt Neureuther nicht an. Doch sie decken sich mit dem, was auch eine klinische Psychologin im Gespräch mit der AZ verraten hat. Offensichtlich machen sich bei Miriam Neureuther Sorgen breit.

Miriam Neureuther macht via Instagram ein Anliegen deutlich. © Instagram/miriamneureuther

Bitte an Markus Söder: "Können wir das haben?"

Die Idee, Social Media für Kinder unter 15 Jahren zu verbieten, gefällt der 35-Jährigen so gut, dass sie ein solches Verbot auch gern im eigenen Land hätte. Sie richtet sich in ihrer Instagram-Story direkt an den bayerischen Ministerpräsidenten: "Können wir das bei uns in Deutschland bitte, bitte auch haben, Markus Söder?" Neureuther verlinkt den offiziellen Instagram-Account des Politikers.

CSU-Chef hält Social-Media-Verbot für "totalen Quatsch"

Doch in Bezug auf ein Social-Media-Verbot für Kinder generell äußerte sich Markus Söder bereits im Juni dieses Jahres. Wie beispielsweise " " berichtet, halte der CSU-Chef eine gesetzliche Altersbegrenzung für soziale Medien für "totalen Quatsch". Söders Haltung hat sich auch im November 2025 nicht verändert. Er sei weiterhin ein "freiheitsliebender Mensch".

"Social Media erst ab 16 oder 18? Das ist völlig realitätsfremd. Wir brauchen Aufklärung und Verantwortung, nicht Verbote", schreibt der CSU-Chef Der Clip zeigt einen Ausschnitt aus einem neuen Interview mit der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".

Felix Neureuthers Ehefrau Miriam hält ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren für eine gute Idee. © imago/Sven Simon

Miriam Neureuther ist es wohl ein Anliegen, Söder zum Umdenken zu bewegen. Sie selbst ist offensichtlich klar der Meinung, dass Kinder nicht zu früh mit Social Media in Berührung kommen sollten. Das sieht auch ihr Mann Felix Neureuther so, der in seinem Podcast "Pizza & Pommes" bereits mehrfach auf die Gefahren im Internet aufmerksam machte.