Felix Neureuther zeigt sich besorgt: "Noch nie so unglücklich"

Felix Neureuther erkennt eine große Gefahr der heutigen Zeit. Beim Ex-Sportler kommen Sorgen auf – nicht zuletzt wegen seiner Kinder.

Felix Neureuther (41) ist für seine lockere und fröhliche Art bekannt. Doch auch für den einstigen Skirennläufer war das Leben nicht immer ein Wunschkonzert. In schwierigen Zeiten kann sich Neureuther dann stets auf den Rückhalt seiner Familie verlassen. Ehefrau Miriam (35) sowie die vier gemeinsamen Kinder Matilda (7), Leo (5), Lotta (3) und Baby Mats zaubern ihm schnell wieder ein Lächeln ins Gesicht. Als Familienvater ist dem Ex-Sportler natürlich auch wichtig, dass sein Nachwuchs unbeschwert aufwachsen kann. Doch wie er jetzt verrät, erkennt Neureuther eine große Gefahr für seine Kinder.

Felix Neureuther erkennt Gefahr: "Macht einen müde"

Felix Neureuther meint im Podcast " ", dass Social Media und Smartphones den Menschen überfordern. "Du wirst vollgepackt mit Infos, das ist unfassbar. Und das macht einen müde", erklärt der einstige Skirennläufer zudem. Insbesondere junge Menschen seien vom Problem betroffen: "Ich habe darüber gelesen, dass noch nie so viele Jugendliche weltweit so unglücklich waren [wie jetzt, d. R.]." Neureuther schildert, dass sich "Wissenschaftler dann darauf gestürzt und geschaut haben, was die Gründe sind". Er betont: "Der Grund ist tatsächlich das Smartphone."

Felix Neureuther sorgt sich um Kinder: "Anspruch so extrem"

Vor allem Social Media sei zudem eine große Gefahr für Jugendliche, "weil der Anspruch an die Leute durch dieses Bild, das vorgelebt wird, so extrem geworden ist". Sicherlich besorgen die Umstände Felix Neureuther nicht zuletzt wegen seiner Kinder, die früher oder später zu Jugendlichen heranreifen. Dann laufen wohl auch Matilda und ihre Geschwister Gefahr, dem großen "Anspruch" auf Social Media ausgesetzt zu sein.

Felix Neureuther und seine Ehefrau Miriam haben vier gemeinsame Kinder – Matilda, Leo, Lotta und Mats. © imago/Sven Simon

Felix Neureuther spricht Machtwort: "Zurück zur Normalität"

Doch Felix Neureuther weiß, wie man den schlechten Seiten von Smartphones und Social Media entgegenwirken kann: "Du brauchst diesen Gegenpol." Diesen finde man vor allem in der Natur – "deswegen zieht es die Menschen, glaub ich, auch so sehr nach draußen", so der einstige Skirennläufer. Vor allem schöne Berglandschaften seien eine Reise wert, um sich von Smartphones und Social Media – zumindest für kurze Zeit – loszusagen. "Diese Sehnsucht nach dieser Ruhe, auch das treibt die Menschen nach draußen", schildert er zudem.

Im Gespräch mit Podcast-Kollege Philipp Nagel und Podcast-Gast Alexander Huber spricht Neureuther dann noch ein Machtwort. Er betont, den Menschen tue es "schon gut, wenn sie so zurück zur Normalität kommen" – durch Natur und frische Bergluft.