Mimi Gwozdz privat: Hat die "Bachelor"-Gewinnerin einen neuen Freund?

Bei "Der Bachelor" hat Mimi Gwozdz 2021 kein Glück mit der Liebe gehabt. Wird sie vielleicht bei "Promi Big Brother" fündig? Oder hat sie bereits einen neuen Freund? Wie lebt sie eigentlich privat?

Mimi Gwozdz steht erst am Anfang ihrer TV-Karriere und will durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2021 den Sprung ganz nach oben schaffen. Was ist über die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin bekannt?

Mimi Gwozdz bei "Der Bachelor": Kein Liebesglück trotz letzter Rose

Fans von Dating Shows werden Mimi Gwozdz, die eigentlich Michelle heißt, aus der vergangenen Staffel von "Der Bachelor" kennen. Dort buhlte sie um das Herz von Junggeselle Niko Griesert. Tatsächlich konnte sie die letzte Rose abstauben und gewann die Show - aber nicht das Herz des Bachelors.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Niko Griesert hatte im Finale für reichlich Liebes-Wirrwarr gesorgt. Erst schmiss er Kandidatin Michèle de Roos im Halbfinale raus, nur um sie dann fürs Finale zurückzuholen. Dort gab er ihr allerdings erneut einen Korb und entschied sich für Mimi Gwozdz. Daraus wurde jedoch keine Beziehung, denn Niko Griesert konnte Michèle offenbar nicht vergessen. Inzwischen ist der Bachelor mit der Zweitplatzierten liiert und Mimi ging leer aus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Mimi Gwozdz einen neuen Freund oder ist sie noch Single?

Nach diesem verwirrenden Hin und Her bei "Der Bachelor" brauchte Mimi wohl erstmal eine Auszeit von der Männerwelt. Offiziell ist sie Single. Über einen neuen Freund oder eine Liebelei ist nichts bekannt.

Mimi Gwozdz auf Instagram: Durch "Der Bachelor" zur Influencerin

Auch wenn Mimi Gwozdz in Niko Griesert nicht die Liebe ihres Lebens gefunden hat, so hat sie durch die Show zumindest an Popularität gewonnen. Auf Instagram hat sie inzwischen über 150.000 Follower und zählt damit zum "gehobenen" Kreis der Influencer.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Mimi Gwozdz freut sich auf "Promi Big Brother" 2021

Durch ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2021 könnte Mimi Gwozdz ihre Fanbase noch vergrößern. Vorab freute sie sich auf den Einzug in den TV-Knast, wie sie gegenüber erklärte: "Zum Glück geht's dieses Mal nicht um Dating, sondern einfach nur um Persönlichkeiten, um Charaktere, um Stärken, um Schwächen. Ich freue mich drauf und bin ziemlich aufgeregt."