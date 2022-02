Millionen-Vergleich in Missbrauchsskandal um Prinz Andrew: Muss das britische Volk dafür aufkommen?

Im Missbrauchsskandal hat sich Prinz Andrew mit dem mutmaßlichen Opfer auf einen Vergleich geeinigt. Wie hoch ist die Summe? Wird die Queen ihren Sohn unterstützen? Werden Steuergelder für die Zahlung verwendet?

Prinz Andrew (61) und Virginia Roberts Giuffre (38) haben sich in ihrer Klage gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs auf einen Vergleich geeinigt. Der verhindert, dass möglicherweise peinliche Details über den in Bedrängnis geratenen Prinzen an die Öffentlichkeit gelangen. Was ist über die Höhe des finanziellen Vergleichs bekannt und wer wird dafür aufkommen?

Missbrauchsskandal um Andrew: Experten schätzen Vergleichssumme auf 14 Millionen Euro

Die Summe des Vergleichs wird nicht veröffentlicht, wie aus den am Dienstag beim Gericht in Manhattan eingereichten Unterlagen hervorgeht. , wird die Summe auf zwölf Millionen Pfund (umgerechnet etwa 14,4 Mio. Euro) geschätzt.

Wird die Queen die Kosten für den Vergleich übernehmen?

Aber wer wird für die Kosten des Vergleichs aufkommen? Prinz Andrew soll über kaum Privatvermögen verfügen, im Januar 2022 musste er sein Luxus-Chalet in der Schweiz verkaufen. Wie es aus Insiderkreisen heißt, wird Queen Elizabeth II. einen Teil der Kosten übernehmen. "Niemand hat so viel Geld außer seiner Mutter", sagt Royal-Experte Adam Helliker gegenüber " ".

Auf die Hilfe von Prinz Charles könne Prinz Andrew in seiner Situation nicht bauen, erklärt Helliker weiter: "Andrew steht dem Prinzen von Wales nicht nahe genug. [...] Er hat kein Einkommen."

Muss das Volk für Millionen-Vergleich aufkommen?

Das Leben der Royals wird unter anderem durch das britische Volk finanziert. . Doch die Queen verfügt auch über ein beträchtliches Privatvermögen, das vor allem durch Einnahmen aus dem Herzogtum Lancaster kommt. .

Woraus wird der hohe Vergleich im Missbrauchsskandal um Prinz Andrew bezahlt? Der Palast schweigt zwar bislang zur Höhe der Summe und wer dafür aufkommen wird, es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Queen hierfür ihr Privatvermögen beanspruchen wird. Somit werden für die Zahlung des Millionen-Vergleichs wohl keine Steuergelder verwendet.

Es wird davon ausgegangen, dass damit ein Schlussstrich unter den Skandal gezogen werden soll, bevor die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des 70. Thronjubiläums der Königin in Juni dieses Jahr anstehen - an denen Prinz Andrew offenbar nicht teilnehmen darf.

Prinz Andrew: Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger

Der zweitälteste Sohn der Queen war von Giuffre beschuldigt worden, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Prinz Andrew wies sämtliche Anschuldigungen vehement zurück. Giuffre hatte Andrew im Sommer 2021 in den USA verklagt. Im Januar hatte er das Gericht darum gebeten, die Klage abzuweisen. Dieser Bitte kam der Richter damals allerdings nicht nach. Kurz darauf hatte Prinz Andrew alle militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften abtreten müssen. Der Palast hatte mitgeteilt, dass der Royal sich als "Privatmann" hätte verantworten müssen.

Obwohl die Vergleichsvereinbarung kein formelles Schuldanerkenntnis oder eine Entschuldigung von Andrew enthielt, hieß es, dass er nun akzeptiere, dass Miss Roberts ein "Missbrauchsopfer" sei und dass er seine Zusammenarbeit mit Jeffrey Epstein (1953-2019), der unzählige junge Mädchen ausgebeutet hat, bedauere.

Der zuständige Richter muss der Einigung aber noch zustimmen.