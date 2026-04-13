Millionen-Frage bei "Wer wird Millionär?": Kandidat Tom Wollnik trifft klare Entscheidung

Am Montagabend schafft es ein "Wer wird Millionär?"-Kandidat tatsächlich bis zur allerletzten Frage. Wird er den Mega-Gewinn mit den sechs Nullen abstauben? Die AZ kennt schon jetzt den Quiz-Ausgang.

Darf Günther Jauch einen neuen TV-Millionär verkünden? Ein Quiz-Kandidat schafft es bei "Wer wird Millionär?" bis zur finalen Frage.

In der neuesten Folge von "Wer wird Millionär?" traut sich Kandidat Tom Wollnik auf den Ratestuhl von Günther Jauch. Für den jungen Mann wird es am Montagabend (13. April) ein Durchmarsch, denn er darf in der letzten Frage um eine Million Euro kämpfen. Allerdings wird das Quiz kurz vor Schluss unterbrochen, denn die Sendezeit ist abgelaufen. Die AZ kennt den Ausgang der Folge vom 20. April. Wird der Hauptgewinn abgeräumt und hätten Sie die Antwort gewusst?

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Wer wird Millionär?", die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Montag (20. April, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Letzte Frage erreicht: "Wer wird Millionär?"-Kandidat steht bei 500.000 Euro

Direkt zu Quiz-Beginn wird Tom Wollnik die wohl schwerste Frage seiner Raterunde gestellt, denn er steht bei einem Gewinn von 500.000 Euro. Für eine Million Euro will Günther Jauch von ihm wissen: Von welcher Euromünze befanden sich laut EZB Anfang 2026 die wenigsten Exemplare im Umlauf?

A: 2 Euro

B: 50 Cent

C: 20 Cent

D: 5 Cent

Die Antwort will wohlüberlegt sein, denn bei einem falschen Tipp droht ein Verlust von 499.500 Euro. Tom Wollnik hatte sich für die Variante mit Zusatz-Joker entschieden, die keine Sicherheitsstufe bei 16.000 Euro vorsieht – er würde also auf 500 Euro zurückfallen.

Hauptgewinn oder halbe Million Euro: Tom Wollnik trifft Entscheidung

Nachdem Günther Jauch die Frage gestellt hat, erklärt der Kandidat, die Auflösung nicht zu wissen und daher direkt auszusteigen. Der RTL-Moderator versucht, Wollnik zum Spekulieren zu bewegen – mit Erfolg. Ein paar Minuten diskutieren die beiden Männer über die verschiedenen Antwortmöglichkeiten, doch am Ende siegt der Sicherheitsgedanke: Die Frage wird nicht beantwortet, der Gewinn von 500.000 Euro dem Kandidaten damit sicher.

Dennoch will Günther Jauch die Antwort erst mal nicht verraten und gibt sie daher ans Publikum weiter. Die Schätzungen liegen nah beieinander:

20 Prozent wählen A: 2 Euro,

20 Prozent entscheiden sich für B: 50 Cent,

24 Prozent loggen C: 20 Cent ein und

36 Prozent glauben an D: 5 Cent.

Kandidat Tom Wollnik selbst hätte sich für Antwort C entschieden.

Auflösung: Von dieser Euromünze gibt es die wenigsten Exemplare

Was ist nun richtig? Der "Wer wird Millionär?"-Moderator klärt auf: "Die wenigsten Exemplare sind im Umlauf von der 50-Cent-Münze." Die 2-Euro-Münze ist ihm zufolge weltweit etwa acht Milliarden Mal vertreten, von der 20-Cent-Münze gibt es 14 Milliarden und von der 5-Cent-Münze 25 Milliarden. "Die 50-Cent-Münze gibt es von den vieren am seltensten, gerade 7,5 Milliarden Mal", sagt Günther Jauch. Damit sind von diesem Geldstück die wenigsten Exemplare im Umlauf.