Milano bei "Let's Dance" 2026: Woher kennt man den tanzenden Promi?

Rapper Milano will "Dancing Star" 2026 werden und nimmt an der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" teil. Was ist über den Musiker bekannt? Ist er vergeben? Wo kommt er her? Und wie lautet sein richtiger Name?

Rapstar Milano versucht sein Glück bei "Let's Dance" 2026. Was gibt es über ihn zu wissen?

Milano ist als Rapper sehr erfolgreich. Mit Songs wie "Au revoir" oder "Wenn du lächelst" landete der Musiker hierzulande schon so manchen Hit. Was gilt es über ihn zu wissen? Wie tickt der Rapstar, der sein Glück in der RTL-Show "Let's Dance" versucht, privat?

Rapper Milano: Das ist sein echter Name

Dass es sich bei Milano um einen Künstlernamen handelt, dürfte den meisten Fans sicherlich bewusst sein. Der Rapper heißt eigentlich Milane Baybah und stammt gebürtig aus Frankreich. Erst im Alter von 20 Jahren zog er 2018 nach Deutschland – ohne die deutsche Sprache zu sprechen. Im Interview mit "Krone" verriet er 2025, wie er schnell Deutsch lernen konnte: "Musik hat mir da wirklich sehr geholfen. Seit ich hier bin, lebe ich komplett auf Deutsch – ich höre nur noch deutsche Musik, schaue Serien auf Deutsch."

Familie von "Let's Dance"-Star Milano: Musik liegt ihm im Blut

Dass er als Franzose mit marokkanischen Wurzeln als Sänger in Deutschland durchstarten konnte, überrascht ihn bis heute. Sein Talent scheint in der Familie zu liegen. "Mein Vater ist Musiker, meine Mutter hat eine schöne Stimme. Meine Geschwister machen auch Musik. Selbst Cousins und Cousinen sind musikalisch. Wir sind echt eine große Musikerfamilie."

Französischer Rapper hat "Deutschland gehasst"

Wie Milano in einem früheren Interview mit " " im Jahr 2021 verriet, habe der Musiker anfangs "Deutschland gehasst". Er erzählte davon, die ersten Monate in seinem neuen Heimatland allein in seinem Zimmer verbracht zu haben. Dies sei eine sehr schwere Zeit für ihn gewesen. Der Rapper begann, sich in die Musik zu flüchten und setzte sich zum Ziel, Karriere zu machen. Via Instagram veröffentlichte er erste Rapstücke auf Französisch. Im Laufe der Jahre folgten auch deutschsprachige Songs und bis heute ist Milano vorrangig im deutschsprachigen Raum aktiv.

Karrierestart dank Rapper Sinan-G

Laut eigenen Aussagen ist Milanos Vater sein größter Fan. Er brachte ihn zu Beginn seiner Karriere in die Musikschule und ermöglichte erste Aufnahmen in einem Dortmunder Musikstudio. Die Mühen sollten belohnt werden – der gebürtige Franzose wurde von Rapper Sinan-G entdeckt und unter Vertrag genommen. Sinan-G wurde zudem sein Manager und arbeitete eng mit ihm und Rooz, einem Freund von Milano, zusammen. Die ersten Songs platzierten sich in den Charts – Milanos musikalische Karriere nahm langsam Fahrt auf.

Rapper Sinan-G nahm Milano unter Vertrag.

Mit dem Lied "Ich weiß" erreichte Milano im Jahr 2020 Platz 42 in den deutschen Singlecharts. Es folgten "Maria", ein Feature mit dem Rapper Mika, und "Cappuccino", eine Zusammenarbeit mit seinem Entdecker Sinan-G. Wie Milano im Interview mit " " im Dezember 2021 erzählte, seien seine ersten musikalischen Einflüsse Soul, Jazz und R&B gewesen. Mit elf Jahren entdeckte er französischen Hip-Hop für sich und die verschiedenen Einflüsse spiegeln sich gebündelt in seinen Songs wider.

Schicksalsjahr 2020: Trennung und Neustart

Ende 2020 kam es zur Trennung von Sinan-G. Milano entschied sich dazu, allein mit der Musik weiterzumachen. " " berichtete im September 2020, dass Milano während der Zusammenarbeit mit seinem einstigen Manager nur sehr wenig Geld verdient habe. Der gebürtige Franzose unterschrieb wenige Zeit später einen Vertrag bei Vertigo Records – einem Plattenlabel, das zur Universal Music Group gehört. Es folgten einzelne Club-Auftritte und Milano trat als Support-Act des algerischen Sängers Soolking auf.

Rapper Milano bei einem YouTube-Event im November 2025.

Milano privat: Das ist über Freundin und Beziehung bekannt

Milano hält sein Privatleben weitgehend geheim. Ob er vergeben ist oder eine Freundin hat, ist öffentlich nicht bekannt. In den sozialen Medien teilt er regelmäßig Tour-Schnappschüsse oder Fotos mit Fans. Bilder, die auf eine Partnerschaft hindeuten, sind nicht zu finden.

Sarah Connor und Milano: Besondere Botschaft

Am 2. Januar 2026 veröffentlichte Milano einen gemeinsamen Song mit Sarah Connor ("Je t'aime"). Das Lied zeigt den Rapper von einer neuen, gefühlvollen Seite. Connor, die sich als gute Freundin von Milano bezeichnet, wurde eine große Aufgabe zuteil. Die Sängerin gab im Auftrag von RTL die "Let's Dance"-Teilnahme ihres Duettpartners bekannt. In einem Instagram-Video drückt Sarah Connor kräftig die Daumen und wünscht Milano viel Glück im Format.

Rapper Milano bei "Let's Dance": Auch diese Stars sind dabei

In der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" sind neben Milano auch Stars wie Anna-Carina Woitschack oder Ross Antony auf dem Tanzparkett zu sehen. Ebenso versucht Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer sein Glück im RTL-Format. Über seine Teilnahme sagte der Rapper im Interview mit "Schlagerpuls: "Hoffentlich bleibe ich bis zum Ende. So weit wie möglich wäre schon top."