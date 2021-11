Mike Krüger: "Ich gehe in Show-Rente"

Mike Krüger verabschiedet sich von der Bühne und aus dem TV. In einem Interview hat er nun angekündigt: "Ich gehe in Show-Rente!"

Mike Krüger will jetzt mit einem YouTube-Kanal durchstarten.

Mike Krüger (69) hat seinen Abschied aus dem Showbusiness angekündigt: "Ich gehe in Show-Rente! Das war alles eine prima Sache. Aber jetzt ist es auch mal Zeit, meiner Frau ein bisschen Zeit zurückzuzahlen." Das Paar feiert am 12. Dezember seinen 46. Hochzeitstag, am 14. Dezember wird Krüger 70.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Doch "ohne Ironie" gehe es auch in der Rente nicht, sagt Krüger. Deshalb stecke er seine Nase jetzt in etwas Neues. "Mit meinem guten Kumpel Slizzy Bob mache ich meinen eigenen Youtube-Kanal, ein Format ist '7 Tage, ein Kopf'." Ein guter Freund könnte ihn für einen Auftritt jedoch noch einmal ins TV locken: "Wenn Supernase Thommy noch mal 'Wetten, dass ..?' macht und einen Baggerfahrer braucht, dann bringe ich meinen Song 'Bodo mit dem Bagger', vorbei." Thomas Gottschalk (71), der mit seiner Samstagabendshow gerade ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat, und Mike Krüger standen für die Komödie "Die Supernasen" (1983) gemeinsam vor der Kamera.