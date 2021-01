Mike Heiter: Hat er nach Trennung von Elena Miras eine neue Freundin?

Reality-TV-Sternchen Mike Heiter kämpft in der Dschungelshow um ein Ticket für das Camp 2022. Wie läuft es bei seit der Trennung von Elena Miras privat? Hat er eine neue Freundin?

Nachdem 2020 seine Ex-Freundin Elena Miras den australischen Dschungel mit ihren Wutausbrüchen unsicher machen durfte, bekommt dieses Jahr auch Mike Heiter seine Chance. Zwar findet die Show aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland statt, aber vielleicht darf der Influencer nächstes Jahr ins Dschungelcamp einziehen. Doch zunächst bleibt zu klären: Warum ist er eigentlich ein Promi und wie tickt er privat?

Wie wurde Mike Heiter berühmt?

Mike Heiter trat 2017 erstmals im Trash-TV auf und suchte in der Show "Love Island" nach der großen Liebe. Die fand er auch in der Elena Miras, mit der er bis September 2020 zusammen war. Mit der temperamentvollen Schweizerin war der Influencer 2019 auch als Kandidat in der Promi-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.

Mit über 300.000 Abonnenten ist Mike Heiter mittlerweile ein erfolgreicher Influencer und verdient sein Geld mit Werbung.. Seine Fans verzückt er regelmäßig mit halbnackten Fotos, auf denen er seine stählernen Muskeln präsentiert.

Mike Heiter und Elena Miras: Was war der Trennungsgrund?

Vergangenes Jahr konnte Mike Heiter bereits erste Dschungelcamp-Erfahrung sammeln, als er seine damalige Freundin Elena Miras nach Australien begleitete. Doch wenige Monate später zerbrach die Beziehung. Mit der gemeinsamen Tochter hat Mike nur wenig Kontakt.

Nach der Trennung erklärte Elena Miras gegenüber RTL: "Es ist nicht kaputtgegangen, weil unsere Liebe nicht da war, sondern das waren ganz andere Gründe." Den Trennungsgrund haben bislang weder Elena noch Mike öffentlich gemacht.

Mike Heiter feiert Liebesglück mit neuer Freundin

Obwohl die Beziehung zu Elena Miras erst vor wenigen Monaten endete, hat Mike Heiter bereits eine neue Freundin. Auf Instagram präsentiert er sein Liebesglück mit Laura Morante.

Mike Heiter kämpft in Dschungelshow 2021 um den Einzug ins Dschungelcamp 2022

Von seinem Auftritt in der Dschungelshow erhofft sich Mike Heiter vor allem das Ticket für das Camp 2022. Im Gespräch mit RTL sagt er: "Ich mag so was mit Natur und so, dies, das. Ist genau mein Ding." Ob er sich gegen seine prominenten Konkurrenten durchsetzen kann? Schließlich sind mit Sam Dylan, Filip Pavlović und Lars Tönsfeuerborn noch weitere Alphatiere am Start.

Mike Heiter im Finale der Dschungelshow 2021

Vorab hatte Mike Heiter angedeutet, welche Herausforderungen für ihn in der Dschungelshow zum Problem werden könnten: "Ich habe übertrieben krassen Ekel vor Mäusen" und "ich habe leichte Höhenangst", sagt er. Zumindest hat er es bis ins Finale geschafft. Ob es auch fürs goldene Ticket reicht, wird sich am 29. Januar zeigen.