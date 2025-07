Miese Stimmung bei Familie Kaulitz-Klum: "Passiv-aggressive Vorwürfe"

Bill und Tom Kaulitz können sich beruflich wie privat eigentlich glücklich schätzen. Doch nun packen die "Tokio Hotel"-Zwillinge über nervige Vorwürfe in der eigenen Familie aus. Was ist vorgefallen?

Für Bill und Tom Kaulitz (35) läuft es karrieretechnisch rund: Erst kürzlich wurde die dritte Staffel ihrer Netflix-Realityshow "Kaulitz & Kaulitz" bestätigt. Die musikalischen Zwillinge leben zwar in Kalifornien, sind aber im Grunde auf der ganzen Welt zu Hause. Ihr voller Terminkalender macht sich auch in ihrem Sozial- und Familienleben bemerkbar – doch haltlose Vorwürfe aus diesen Kreisen wollen sie nicht einfach so hinnehmen.

Bill Kaulitz über Familientreffen: "Einen Vorwurf machen"

In der neuesten Folge vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" kommt Bill Kaulitz auf ein Thema zu sprechen, das er kürzlich mit einer Freundin auf einem Junggesellinnenabschied aufgegriffen hat: "Ich habe Bachelorette gefeiert mit meiner lieben Freundin Susi und da haben wir uns auch viel über Familie unterhalten [...]. Und wir haben auch darüber gesprochen, wenn Familien einem so einen Vorwurf machen."

Welchen Vorwurf er konkret meint, erklärt Bill Kaulitz ebenfalls: "[Wenn die , d.R. ] dann nur so sagen, wenn man sie mal wieder sieht: 'Na, schön, dass wir uns auch mal wieder sehen.'" Auch Tom Kaulitz wurde mit solchen Kommentaren bereits konfrontiert: "'Ja, du meldest dich auch mal?'" Für den Ehemann von Topmodel Heidi Klum ist dieses Phänomen aber nicht nur in Familien zu beobachten: "Bei manchen [Freunden , d.R. ] melde ich mich mit Absicht nicht, weil ich weiß, die geben mir ein schlechtes Gefühl und ich schieb das vor mir her wie Hausaufgaben."

Bill und Tom Kaulitz möchten sich kein schlechtes Gewissen einreden lassen. © imago/PIC ONE

Bill Kaulitz rechnet ab: "Passiv aggressive Vorwürfe"

Bill Kaulitz regt sich bei diesem Thema am meisten über Angehörige auf, die ihn bei seltenen Treffen mit Vorwürfen eindecken: "[Man , d.R. ] sieht die dann im Urlaub oder auf der Hochzeit oder sonst wo und dann sagt die Familie nur: 'Na, schön, dass wir uns sehen, aber wäre auch schön, wenn du mal wieder zu Hause vorbeikommst, wenn du dich da auch mal wieder blicken lässt.' […] Das sind immer so passiv-aggressive Vorwürfe von Familien, wo ich denke: Wo führt das hin?"

Tom Kaulitz erzählt daraufhin: "Ich habe einen Freund, der mir immer diese Vorwürfe macht und mich anguckt und sagt: 'Oh ja, lebst du noch? Schön.' [...] Vor allem denke ich mir: Du kannst dich doch auch bei mir melden. Warum muss ich mich immer bei dir melden?" Bill gibt seinem Bruder recht: "Also so eine Begrüßung, da möchte ich eigentlich schon gar nichts mit zu tun haben." Bemerkungen dieser Natur lassen die Zwillinge daher am liebsten an sich abprallen.