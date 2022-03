Michael Hartl liegt nach Schlaganfall im Koma: Ehefrau Marianne in Sorge

Schocknachricht für die Fans des Volksmusik-Duos Marianne und Michael: Der 72-jährige Sänger hat einen Schlaganfall erlitten. Seine Ehefrau spricht über seinen Gesundheitszustand.

Marianne und Michael Hartl sind seit Jahrzehnten Kultstars und aus der Volksmusik-Szene nicht mehr wegzudenken. Doch jetzt gibt es Anlass zur Sorge, denn Michael Hartl hat einen Schlaganfall erlitten. Wie geht es dem 72-jährigen Sänger?

Marianne über Schlaganfall bei Ehemann Michael: "Ich hörte ihn stöhnen"

Ehefrau Marianne erklärt gegenüber " ": "Mein Mann hatte heute Nacht einen Schlaganfall." Zum Glück war sie zu dem Zeitpunkt bei ihm und konnte rechtzeitig Hilfe holen. "Ich hörte ihn stöhnen - ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz." Bei der Behandlung eines Schlaganfalls kommt es auf jede Minute an.

Michael Hartl liegt nach Schlaganfall im Koma

Michael Hartl wurde in eine Klinik gebracht. Wie "Bunte" weiter berichtet, liegt er Koma. Über seinen weiteren Gesundheitszustand und eine Prognose ist bislang nicht bekannt. Aber Marianne zeigt sich hoffnungsvoll: "Er ist in der besten Klinik Süddeutschlands", sagt sie dazu. "Wir schaffen das! Er wird das überstehen!" Das Paar lernte sich 1973 in München kennen und ist seit über 40 Jahren miteinander verheiratet.