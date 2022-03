Michael Hartl aus Koma erwacht: Wie geht es dem Sänger nach dem Schlaganfall

Nach einem Schlaganfall musste Michael Hartl ins künstliche Koma gelegt werden. Nach einigen Tagen wurde er jetzt von den Ärzten wieder geweckt. Wie geht es dem Volksmusik-Star? Seine Ehefrau Marianne gibt ein Gesundheits-Update.

Marianne und Michael Hartl sind seit Jahrzehnten Kultstars und aus der Volksmusik-Szene nicht mehr wegzudenken. Doch vergangene Woche erlitt der 72-jährige Sänger des Duos einen Schlaganfall. Er wurde ins künstliche Koma gelegt, damit sich sein Körper in Ruhe regenerieren kann. Jetzt haben die Ärzte ihn wieder geweckt.

Michael Hartl aus Koma geweckt: Marianne zeigt sich erleichtert

Eine der ersten Personen, die mit Michael Hartl gesprochen haben, ist seine Ehefrau Marianne. "Es geht aufwärts", sagte sie erleichtert im Gespräch mit " ". "Ich habe gerade mit Michael telefoniert, das funktioniert schon wieder wunderbar." Dem 72-Jährige sei es auch wichtig gewesen, sich bei seinen Ärzten und dem medizinischen Personal zu bedanken. "Er ist von den Ärzten und Pflegern so begeistert, die ihm in dem kurzen Zeitfenster genau richtig behandelt haben und er wieder gesund werden kann."

Michael Hartl feiert im Krankenhaus Geburtstag

Am Freitag (18. März) wird Michael Hartl 73 Jahre alt. Seinen Geburtstag wird er noch im Krankenhaus verbringen müssen. "Er hat gesagt: 'Du musst morgen unbedingt einen großen Kuchen mitbringen für alle Ärzte und Pfleger.' Das werde ich natürlich tun", sagt Marianne. Für ihren Ehemann steht nach dem Schlaganfall bald erstmal die Reha an.

Marianne über Schlaganfall bei Ehemann Michael: "Ich hörte ihn stöhnen"

Zum Glück war Marianne zum Zeitpunkt des Schlaganfalls bei ihrem Michael und konnte rechtzeitig Hilfe holen. "Ich hörte ihn stöhnen - ich bin Gott sei Dank aufgewacht und habe sofort geahnt, was passiert ist. Dadurch war das Zeitfenster zur Hilfe kurz," sagte sie am 10. März zu " ". Bei der Behandlung eines Schlaganfalls kommt es auf jede Minute an.

Das Paar lernte sich 1973 in München kennen und ist seit über 40 Jahren miteinander verheiratet. Erst kürzlich musste sich Marianne Hartl einer Not-OP unterziehen, sie stürzte beim Spaziergang mit ihrem Hund und brach sich den Arm.