Mercedes-Benz lädt zur Damenwiesn: "Ich hab mich ehrlich gesagt rausgequält"

Rund 100 weibliche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien, Kultur, Sport und Lifestyle bei der 12. Mercedes-Benz Damen Wiesn in der Käfer Wiesn-Schänke.

Johannes Fritz, Direktor der Mercedes-Benz Niederlassung München, lud am Mittwochmittag zur Zusammenkunft im Rahmen der Initiative "She’s Mercedes" und erklärte: "Die Veranstaltung verfolgt den Grundgedanken des Netzwerkens und inspiriert zum kreativen Austausch unter Frauen in der Landeshauptstadt Bayerns. Unsere alljährliche Mercedes-Benz Damen Wiesn ist auch 2025 weit mehr als ein Wiesn-Termin: Sie ist zum zwölften Mal ein sichtbares Zeichen für die gegenseitige Unterstützung und die Stärke von Frauen in München. Mit dieser Plattform pflegen und erweitern wir das über die Jahre entstandene Netzwerk."

Regen und Heizstrahler im Käfer: Promi-Ladys trotzen den Temperaturen

Und, so Fritz weiter: "Wir mussten heute ein bisserl umstellen, wir wollten Sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Regen stehen lassen und haben noch kurzfristig Heizstrahler aufgestellt. Und wie hat es Karl Valentin so schön poetisch gesagt: I gfrei mi wenn's rengt, weil wenn i mi ned gfrei rengt's aa".

Viktoria Lauterbach, Model, erfolgreiche Food-Influencerin und Ehefrau des Schauspielers Heiner Lauterbach, rieb sich die klammen Hände und verriet der AZ: "Ehrlich gesagt, ich hab mich rausgequält, aber jetzt bin ich sehr froh, dass ich hier bin! Denn kurzfristig abzusagen, das hätte ich als unhöflich empfunden."

Christa Kinshofer ist fast jedes Jahr dabei: "Ich bin nur noch zweimal auf der Wiesn unterwegs, dies ist ein Highlight für mich; denn nur hier treffen ich Bekannte, die ich sonst das ganze Jahr über nicht sehe, darauf freue mich mich schon sehr", so ehemalige Skirennläuferin und Weltmeisterin, die weiße Sneakers zum Dirndl trug. "Bei der Kälte ganz praktisch – und bei der Laureus-Foundation, wo ich ja Botschafterin bin, ist es üblich, Turnschuhe zur Tracht zu tragen".

Marion Kiechle: "Ich habe weniger als fünf sehr gute Freundinnen"

Marion Kiechle – wetterunabhängig in Tuch gehüllt – sinnierte zum Thema Frauensolidarität: "Ich glaube, das Bewusstsein ist für Loyalität untereinander ist durch Events wie diese geschaffen, da sind wir schon mal auf einem guten Weg". Und wie viele Freundinnen hat die Medizinerin, Wissenschaftlerin, Buchautorin und ehemalige Politikerin selbst? "Sehr gute? Weniger als fünf, mehr braucht man nicht."

Irmgard Möller, Gattin des Noch-Hofbräuhaus-Direktors Michael Möller brachte es auf den Punkt: "Bei dem Wetter braucht man einfach Sonne im Herzen! Es nützt ja nichts, wir müssen noch länger durchhalten, ich selbst bis zum ersten Oktober jeden Tag, dann fliegen mein Mann und ich auf Geschäftsreise nach Asien", verriet sie der AZ.

Taxifahrer schenkt den Drews-Ladys einen Regenschirm

Ramona Drews und Tochter Joelina erschienen im roten Hingucker-Dirndl und kamen trocken im Käferzelt an. "Wir hatten keinen Schirm dabei und großes Glück – der Taxifahrer hat uns einen geschenkt, den ein Gast mal vor sehr langer Zeit vergessen hatte", strahlten die beiden. Für Ramona, die schöne Ehefrau des Schlagerstars Jürgen Drews, ist schon für heuer Schluss mit den Wiesnbesuchen: "Drei mal reicht, es war schön – aber auch anstrengend."

Ferner unter den prominenten Gästen: Valentina und Cheyenne Pahde. Die Zwillinge planen gerade ein gemeinsames Projekt für 2026. "Wir haben uns in verschiedenen Richtungen weiterentwickelt, sind reifer geworden", so die 30-Jährigen. Valentina (lebt in Berlin) erzählte: "Ich habe gerade in Afrika gedreht und eine Folge Das Traumschiff in Norwegen, jetzt bin ich mal wieder in München, für die Wiesn und um meine Schwester zu besuchen, danach geht’s für einen Monat nach Bali, eine Art Auszeit."

Cheyenne und Valentina Pahde auf der Mercedes-Benz Damenwiesn

Die Pahde-Twins sind für viele ein Vorbild an Mädelszusammenhalt: "Allein dadurch, dass wir Zwillinge sind und so miteinander groß geworden sind, steht bei uns Frauenpower und Frauensupport wirklich an erster Stelle – so wurden wir erzogen und das leben wir auch." Cheyenne: "Natürlich wird zwischen uns wird auch mal diskutiert, nicht hintenrum, sondern Probleme und Kritik persönlich anzusprechen. Das erwarte ich mir auch von anderen. Wer das nicht macht, mit denen mag ich nichts zu tun haben. Bei uns auf social Media wird auch Respekt großgeschrieben, alles, was unter die Gürtellinie geht, hat keinen Platz!" Fesch schauen sie aus in Couture-Dirndl (von Opehlia Blaimer). "In meinem weißen könnte ich sogar heiraten", lachte Valentina. Und, wie sieht es aus, wünschen sie sich auch mal Nachwuchs? Valentina: "Am liebsten sogar auch Zwillinge, irgendwann!" Und Cheyenne fügte hinzu: "Egal, ob eins oder zwei: Hauptsache, gesund!"