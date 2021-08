Melanie Müller: Kurz vor "Promi Big Brother" - Ehe-Krise mit Mike

Am 6. August zieht Melanie Müller bei "Promi Big Brother" ein. Nun verrät sie: Mit Ehemann Mike ist es momentan schwierig.

Am Freitag zieht sie gemeinsam mit mindestens acht anderen Promis in den berühmten Container: Melanie Müller ist eine der Kandidatinnen der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel, wie der Sender Sat.1 am Dienstag bekannt gegeben hat.

Aufregende Zeiten also für die Mallorca-Sängerin. Doch ganz sorgenfrei wird der Einzug für die Blondine wohl nicht. Denn wie Melanie Müller dem Portal " " verraten hat, stecken sie und Ehemann Mike Blümer gerade in einer Ehe-Krise.

Melanie Müller und Mike Blümer: Ehe-Krise

Im Gespräch sagt sie: "Dank Corona haben wir uns in einem Hamsterrad wiedergefunden, das sich immer weiter dreht." Die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin wisse nicht einmal, ob Mike sie zum Einzug in den Container begleiten werde. "Ich weiß gerade leider nicht, wo wir beide stehen", gibt sie ehrlich zu.

Bis zu drei Wochen könnte die 33-Jährige von ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern bald getrennt sein. Ob der Abstand ihrer Beziehung guttun wird? "Vielleicht [...], vielleicht aber auch nicht."

Neben Melanie Müller sind noch sieben weitere Kandidatin bestätigt. Auch Ina Aogo, Rafi Rachek, Mimi Gwozdz, Daniel Kreibich, Heike Maurer, Uwe Abel und Eric Sindermann werden dabei sein.