Melanie Müller: Ehe-Krise? Jetzt spricht ihr Mann Mike Blümer

Kurz vor ihrem Einzug bei Promi Big Brother verriet Melanie Müller, dass es mit Ehemann Mike Blümer momentan nicht gut laufe. Der 54-Jährige hat sich nun dazu geäußert.

Vergangenen Freitag ist Melanie Müller gemeinsam mit anderen Promis in den berühmten Container gezogen: Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin ist eine der Kandidatinnen der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel.

Aufregende Zeiten also für die Mallorca-Sängerin. Doch privat läuft es nicht ganz so rund für sie. Denn wie Melanie Müller dem Portal " " kurz vor dem Start der Sat.1-Show verraten hat, stecken sie und Ehemann Mike Blümer gerade in einer Ehe-Krise.

Melanie Müllers Mann Mike bestätigt Ehe-Krise

Das bestätigte der Vater ihrer beiden Kinder nun. Am Sonntagabend war er in der After-Show von "Promi Big Brother" zu Gast und sprach mit den Gastgebern Jochen Bendel und Melissa Khalaj über seine Probleme.

Dass die Blondine die schwierige Zeit in ihrer Beziehung mit der Öffentlichkeit teilt, kritisierte der 54-Jährige jedoch. Er sagte: "Die Geschichte, die uns seit ein paar Monaten begleitet, gehört nicht in die Öffentlichkeit. Dass Melli jetzt darüber redet, ist sicherlich nicht optimal."

Melanie Müller: "Weiß gerade nicht, wo wir stehen"

Melanie Müller hatte zuvor erklärt: "Dank Corona haben wir uns in einem Hamsterrad wiedergefunden, das sich immer weiter dreht." Die Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin wisse nicht einmal, ob Mike sie zum Einzug in den Container begleiten werde. "Ich weiß gerade leider nicht, wo wir beide stehen", gibt sie ehrlich zu.

Bis zu drei Wochen könnte die 33-Jährige von ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern bald getrennt sein. Ob der Abstand ihrer Beziehung guttun wird? "Vielleicht [...], vielleicht aber auch nicht."

Neben Melanie Müller sind auch sie dieses Jahr dabei: Eric Sindermann (Ex-Handballer und Modedesigner), Rafi Rachek (Ex-"Bachelorette"-Kandidat), Uwe Abel ("Bauer sucht Frau"-Star), Mimi Gwozdz ("Bachelor"Siegerin 2021), Ina Aogo (Ehefrau von Profikicker Dennis Aogo), Heike Maurer (ehemalige ZDF-Lottofee), Daniela Büchner (Mallorca-Auswanderin und Witwe von Jens Büchner), Marie Lang (Kickbox-Weltmeisterin), Jörg Draeger (Ex-"Geh aufs Ganze"-Moderator), Danny Liedtke (Reality-Soap-Star, bekannt aus "Köln 50667"), Gitta Saxx (Playmate), Papis Loveday (internationales Topmodel), Paco Steinbeck (Antiquitätenhändler) und Payton Ramolla (Influencerin).