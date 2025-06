Meghan schießt erneut gegen die Royals: Herzogin gilt als "irrelevant"

Dass Herzogin Meghans Zeit im Palast nicht unbelastet war, ist kein Geheimnis. Die Frau von Prinz Harry spricht offen über ihre Enttäuschung in das britische Königshaus. Doch wie denkt die Familie von König Charles über diese Spitzen? Eine Royal-Expertin plaudert nun aus dem Nähkästchen.

Eigentlich sollten Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) wunschlos glücklich sein. Die Ex-Royals leben inzwischen in Kalifornien und ziehen lukrative Buch-, Podcast- und Seriendeals an Land. Doch gelegentliche Seitenhiebe gegen das britische Königshaus können sich die Eheleute noch immer nicht verkneifen. Eine Royal-Expertin klärt nun darüber auf, wie König Charles (76), Prinz William (42) und Co. wirklich über die bissigen Kommentare denken.

In Podcast: Herzogin Meghan wünscht sich die "Wahrheit"

Vor wenigen Tagen war Herzogin Megan im Podcast "Aspire by Emma Grede" zu Gast. Dort wurde die zweifache Mutter gefragt, ob und wie sie ihr öffentliches Narrativ gerne umschreiben würde. Daraufhin ließ Herzogin Meghan verlauten: "Ich würde die Menschen bitten, die Wahrheit zu sagen."

Ein klarer Seitenhieb gegen die britische Presse und das Königshaus: Diesen hatten Herzogin Meghan und Prinz Harry in der Vergangenheit vermehrt Lügen und fehlende Unterstützung vorgeworfen. Für gewöhnlich hüllen sich König Charles, Königin Camilla (77), Prinz William und Prinzessin Kate (43) diesbezüglich in Schweigen – doch Royal-Expertin Jennie Bond gewährt nun im britischen spannende Einblicke.

Royal-Expertin sicher: Herzogin Meghan als "irrelevant angesehen"

Die Expertin sagt über König Charles und den Rest der Familie: "Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht eine Schlagzeile über Meghans jüngste Heldentaten sehen, aber ich bezweifle sehr, dass jemand von ihnen viel Notiz davon nimmt, was sie tut oder sagt. Sie ist jemand, den sie nur für eine sehr kurze Zeit gekannt haben."

Jennie Bond ergänzt: "Ich glaube nicht, dass Meghan eine bedeutsame Beziehung zu irgendeinem Mitglied der königlichen Familie aufgebaut hat – außer natürlich zu ihrem Ehemann. Daher denke ich, dass sie von den meisten Mitgliedern der Familie als irrelevant angesehen wird."

Bilder, die der Vergangenheit angehören: Herzogin Meghan inmitten der britischen Königsfamilie. © imago/APress

Royal-Expertin über Herzogin Meghan: "Ein kurzer Flirt"

Jennie Bond ist der Überzeugung, dass Herzogin Meghan als Influencerin und Unternehmerin inzwischen dort angekommen ist, wo sie sein möchte. Für die Expertin zählt sie schon längst nicht mehr zur Königsfamilie: "Ich persönlich finde es mittlerweile lächerlich, sie überhaupt als 'Royal' zu bezeichnen. Es war ein kurzer Flirt mit einer Welt, von der sie nichts wusste und von der sie sehr schnell beschloss, dass sie ihr nicht gefiel." Und wenn man Herzogin Meghan reden hört, ist wohl nicht davon auszugehen, dass sie eine Rückkehr ins Königshaus in Erwägung ziehen würde.