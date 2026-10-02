Mega-Stimmung bei Geheim-Auftritt von Schlager-Star: Wiesn-Zelt wird zur Party-Arena

Und plötzlich steht DJ Ötzi auf der Bühne der Ochsenbraterei. Der sympathische Österreicher und Kumpel von Florian Silbereisen überrascht die Oktoberfest-Gäste mit einer Mega-Performance.

Offenes olivfarbenes Trachtenhemd, lässiges weißes Basic-T-Shirt und dazu seine altbekannte Strickmütze: So taucht DJ Ötzi (55) am Donnerstagabend auf der Theresienwiese auf. Der Schlager-Star, der seit mehr als 25 Jahren die großen Bühnen bespielt, genießt zunächst eine gesellige Zeit auf dem Zeltbalkon der Ochsenbraterei. Die Wiesn-Besucher bemerken den prominenten Besuch aber schnell und jubeln dem VIP-Gast zu. Um 20 Uhr geht es für DJ Ötzi selbst auf die Bühne der Wirtsfamilie Haberl.

Oktoberfest in München: Mega-Stimmung in der Ochsenbraterei der Haberls

Sein Auftritt ist streng geheim. Im Vorfeld wurde er nicht offiziell angekündigt. Umso größer ist die Überraschung bei den knapp 6000 Gästen, als plötzlich DJ Ötzi vor ihnen steht und zum Mikrofon greift. Die erstaunten Gesichter im Festzelt sprechen Bände. Die Wiesn-Gäste singen und feiern ausgelassen mit dem Publikumsliebling. Unter ihnen: der aus Bayern stammende FDP-Generalsekretär. Martin Hagen zeigt sich erstmals mit seiner neuen Partnerin Stephanie auf dem Oktoberfest und spricht exklusiv in der Abendzeitung darüber.

DJ Ötzi stimmt gleich mehrere seiner größten Mitsing-Hits an. Ein absoluter Wiesn-Klassiker und heuer wieder besonders oft auf dem Oktoberfest zu hören: "Anton aus Tirol". Und auch bei "Hey Baby", "Sweet Caroline" und "Country Roads" hält es die Wiesn-Gäste nicht lange auf den Bänken. Dabei sind alle drei Songs freilich keine Eigenkompositionen des Österreichers, sondern Cover-Versionen internationaler Klassiker.

Gefeiert für seine Stimmungs-Hits: DJ Ötzi © Instagra/MartinHagen

DJ Ötzi singt "Hey Baby", "Sweet Caroline" und "Country Roads"

"Hey Baby" stammt ursprünglich von Bruce Channel und wurde bereits 1961 veröffentlicht. DJ Ötzi machte daraus 2000 seine eigene Party-Version, die in Deutschland bis auf Platz elf und in Österreich bis auf Platz vier kletterte. International wurde der Song sogar zum Nummer-eins-Hit, unter anderem in Großbritannien und Australien.

Auch "Sweet Caroline" ist ein Klassiker, der nicht aus der Feder von DJ Ötzi stammt. Das Original schrieb und veröffentlichte Neil Diamond 1969. DJ Ötzi brachte seine Coverversion 2009 heraus. Ganz aktuell ist seine Version von "Country Roads". Gemeinsam mit dem DJ-Duo Stereoact veröffentlichte DJ Ötzi den John-Denver-Klassiker Ende 2025 beziehungsweise Anfang 2026 neu. Das Original "Take Me Home, Country Roads" stammt von John Denver, Bill Danoff und Taffy Nivert. Die neue Version von DJ Ötzi und Stereoact schaffte es 2026 in den deutschen Schlager-Charts bis auf Platz eins beziehungsweise in einer weiteren Chartwertung bis auf Platz neun.

Unter den Gästen in der Ochsenbraterei war auch Webvideoproduzentin und Influencerin Selfiesandra. © Instagram/Selfiesandra

Krönender Abschluss: DJ Ötzi wirft seine Mütze in die feiernde Menge

In der Ochsenbraterei zeigt sich einmal mehr, warum DJ Ötzis Hits und seine Cover-Versionen auf der Wiesn so zuverlässig für Stimmung sorgen: Kaum erklingen die ersten Takte, wird das Bierzelt zur großen Mitsing-Arena. Der Schlager-Star selbst genießt den Moment sichtlich und lässt sich von der Begeisterung der knapp 6000 Gäste mitreißen. Zum krönenden Abschluss nimmt er seine weiße Strickmütze vom Kopf und wirft sie in die feiernde Menge.