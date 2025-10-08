Mega-Quoten für "Die Rosenheim-Cops": So kam die erste Folge der neuen Staffel an

Das Warten hat endlich ein Ende, am Dienstag feierte die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" TV-Premiere. Wie viele Zuschauer haben eingeschaltet? Wie kam die erste Folge bei den Fans an? Die AZ liefert die Antworten.

Ab sofort heißt es wieder jeden Dienstagabend: "Es gabat a Leich!" Am 7. Oktober strahlte das ZDF die erste Folge der 25. Staffel im TV aus – und knüpft damit nahtlos an die vergangenen Erfolge an. Wie hoch war die Einschaltquote? Und was sagen die Zuschauer zur Episode "Eine echte Überraschung"?

Reaktionen zur neuen Folge "Die Rosenheim-Cops": Zuschauer sind begeistert

Bei den "Rosenheim-Cops"-Fans dürfte die Staffelpremiere alle Erwartungen erfüllt haben. Während die Kommissare Stadler und Hansen einen Mordfall an einer ehemaligen Hotelbesitzerin aufklären, sorgen die Damen im Büro mal wieder für jede Menge Verwirrung. Bereits vorab war die Spannung groß. "Ich freue mich schon sehr auf die neue Staffel, besonders dass die Herren Hansen, Stadler und Mohr wieder ermitteln", schrieb etwa eine Zuschauerin auf Instagram.

Inzwischen wurde die erste Folge, die bereits eine Woche vorab in der ZDF-Mediathek abrufbar war, im TV ausgestrahlt – und sorgt für große Begeisterung. "Es war sehr schön und lustig gewesen, ich kann sie nur weiterempfehlen", schwärmt ein Fan von "Die Rosenheim-Cops". Vor allem die Nebenhandlung um die Geburtstagsüberraschung von Anton Stadlers Ehefrau sorgt für jede Menge Belustigung beim Publikum.

Millionen-Publikum: "Rosenheim-Cops"-Staffel-Premiere feiert Mega-Erfolg

Und auch die Einschaltquoten geben dem Sender ZDF recht, mit dem bayerischen Krimi-Format aufs richtige Pferd gesetzt zu haben. Wie das Branchen-Magazin " " mitteilt, haben "Die Rosenheim-Cops" mal wieder mehrere Millionen Menschen vor die Bildschirme gelockt. Bei dem werberelevanten Zielpublikum der 14- bis 59-Jährigen erreichte die Staffel-Premiere zwar "nur" 679.000 Zuschauer, was einer Quote von 9,2 Prozent entspricht, aber das Gesamtpublikum war wesentlich höher. Insgesamt schalteten 3,4 Millionen Fans bei "Eine echte Überraschung" ein.

Damit erreichte die neuste Episode von "Die Rosenheim-Cops" eine Gesamtquote von 16,4 Prozent. Lediglich drei Produktionen konnten ein besseres Ergebnis einfahren: "In aller Freundschaft" (3,5 Millionen,16,6 Prozent), "Die Heiland – Wir sind Anwalt" (4,2 Millionen,18,8 Prozent) und die "Tagesschau" (4,6 Millionen, 20,6 Prozent). Ob auch die zweite Folge einen so großen Erfolg feiern kann, bleibt abzuwarten.