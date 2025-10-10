Mega-Premiere in München: VIPs feiern mit Hollywood-Star

"The Iris Affair": Neue Sky-Serie mit einem waschechten Hollywoodstar feierte große Premiere in München. Das wollten sich auch die Promis nicht entgehen lassen. Wer war im Mathäser Filmpalast dabei?

Endlich wieder packendes Serienkino auf großer Leinwand! Nach dem Münchner Oktoberfest erwartete die Gäste nun ein willkommenes Kontrastprogramm – mit internationalen Stargästen auf dem Red Carpet: Im "Mathäser Kino" ging am Donnerstag die große Deutschland-Premiere der brandneuen und hochkarätig besetzten Sky Original-Serie "The Iris Affair" über die Bühne.

Hollywoodstar Tom Hollander feiert Premiere in München

Die bayerische Landeshauptstadt passte gut, da sie sich bekannterweise als die "nördlichste Stadt Italiens" versteht, und in "Bella Italia" spielt auch die neue achtteilige Thriller-Serie! Im Mittelpunkt des neuen Formats stehen Cameron Beck, gespielt vom Emmy-nominierten Schauspieler Tom Hollander sowie Iris Nixon, verkörpert von der irischen Schauspielerin Niamh Algar (bekannt aus "Mary & George," "The Virtues"). Die beiden brillanten Köpfe liefern sich eine halsbrecherische Verfolgungsjagd vor der sonnigen Kulisse Italiens. Für reichlich Action ist also gesorgt...

Die beiden Hauptdarsteller waren eigens für die große Premiere, zu der "Sky Deutschland" und sein Streamingdienst "WOW" eingeladen hatten, an die Isar gereist, ebenso wie Serienschöpfer, Autor und Showrunner Neil Cross, Mastermind hinter der Golden Globe-gekrönten Serie "Luther". Und auch zahlreiche Münchner VIPs ließen sich das neue Serien-Highlight nicht entgehen.

Tom Hollander schwärmt über München: "Eine wunderbare City"

Der rote Teppich war vor dem Kino ausgerollt, auf den dann um 19 Uhr die Hauptdarsteller kamen: Schauspieler Tom Hollander, der von seiner Frau Fran Hickmann begleitet wurde, sowie Niamh Algar. Beide waren erstmals in München zu Besuch, wie sie erzählten: "Eine wunderbare City. Ich habe die Frauenkirche gesehen und auch das Michael Jackson Denkmal", schwärmte Tom Hollander über seine Isar-Premiere. Niamh Algar hingegen freute sich bei ihrer ersten Stippvisite an der Isar vor allem auch über den Besuch der Altstadt und des Englischen Gartens, wie sie erzählte. Die Dreharbeiten hätten ihr "immensen Spaß" gemacht wie sie betonte: "Meine Figur ist intelligent und unberechenbar zugleich, das war das Spannende", so Niamh Alga.

Tom Hollander und Niamh Algar © Sky Deutschland/Kurt Krieger

Münchner Promis begeistert von "The Iris Affair"

Die von "Sky UK" eigenproduzierte Serie startet am 16. Oktober auf "Sky" und "WOW", doch die Gäste kamen bereits an diesem Abend in den Genuss der beiden ersten Folgen, die beim Publikum sehr gut ankamen. Auch bei Eva Grünbauer: "Spannend und aufwendig gedreht wie ein Film. Ich liebe Serien und würde mich fast schon als Serienjunkie bezeichnen", erzählte die Moderatorin. "Ich entdecke gerne neue Serien und bin deswegen heute gerne gekommen."

"Ich bin seit dem Film 'Stolz und Vorurteil' ein riesengroßer Fan von Tom Hollander und freue mich deswegen sehr, ihn heute endlich einmal live zu erleben", so Darya Birnstiel. "Schade nur, dass mein Mann heute nicht dabei sein kann, aber er steht noch für 'Sturm der Liebe' vor der Kamera."

Darya Birnstiel © Sky Deutschland/Kurt Krieger

"Ich mag Action", so Tänzerin und Choreografin Tiger Kirchharz. "Und ich freue mich auch, heute mal wieder 'normale' Sachen anzuhaben anstatt Dirndl. Morgen ist dann aber schon wieder das Dirndl dran, denn dann geht es zum Canstatter Wasen nach Stuttgart. Ab dem Wochenende stehe ich dann wieder am Set bei 'Bibi Blocksberg 2', wo ich die komplette Choreografie übernehme."

Welche weiteren Promis die Premiere von "The Iris Affair" im Mathäser Filmpalast feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.