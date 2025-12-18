"maybrit illner" heute Abend: Gäste und Thema am 18. Dezember
Maybrit Illner bespricht seit 1999 mit politischen Akteuren im ZDF relevante Themen. Damals hieß ihre Sendung noch "Berlin Mitte". Seit 2007 lautet der Titel der Talkshow "maybrit illner". Immer donnerstags lädt Maybrit Illner neue Gäste ein, um mit ihnen über das aktuelle Weltgeschehen und die politische Lage zu debattieren. Welche Gäste die Moderatorin in der nächsten Ausgabe (18. Dezember) eingeladen hat, erfahren Sie hier.
Vom Fernsehen der DDR zum ZDF: Die Karriere von Maybrit Illner
Bereits nach ihrem Abitur machte die Journalistin ein Volontariat in der Sportredaktion des DDR-Fernsehens. Dort stieg Maybrit Illner auch nach ihrem Studium 1988 wieder ein und arbeitete als Moderatorin. Bis zur Abschaltung des DFF wechselte sie in die Auslandsredaktion und durfte ein Jahr lang das tägliche "Abendjournal" moderieren. Im Jahr 1992 begann ihr Weg beim ZDF. Maybrit Illner präsentierte das "Morgenmagazin".
Hier wurde Maybrit Illner einige Jahre später sogar die Leiterin. Im Oktober 1999 wagte sie schließlich den Schritt in Richtung Talkshow. Seither ist sie Moderatorin von "maybrit illner". Die Show hieß bis 2007 "Berlin Mitte". Später übernahm Maybrit Illner die Moderation der Kandidatenduelle zu den Bundestagswahlen 2002, 2005, 2009, 2017 und 2021.
Wann läuft die ZDF-Talkshow "maybrit illner"?
Die Talkshow "maybrit illner" ist eine der größten deutschen Politik-Sendungen. Auf der Website der Sendung heißt es: "Intelligent, scharfzüngig, rasant – der Polittalk zum aktuellen Thema der Woche. Bei Maybrit Illner und ihren Gästen wird kontrovers debattiert und leidenschaftlich um Lösungen gerungen." Regulär strahlt der Sender ZDF immer donnerstags eine neue Ausgabe von "maybrit illner" aus. Sendebeginn ist um 22.15 Uhr. Die Sendung dauert dann in der Regel eine Stunde.
Das sind die Gäste: Wer ist am 18. Dezember bei "maybrit illner" dabei?
Die nächste Ausgabe von "maybrit illner" läuft am Donnerstag (18. Dezember) um 22.15 Uhr im ZDF. Das Thema wird sein: "Land verlieren, Partner behalten – welche Wahl hat die Ukraine noch?"
Die folgenden Gäste sind geladen:
- Armin Laschet, CDU-Außenpolitiker
- Sigmar Gabriel, Vorsitzender der "Atlantik-Brücke e. V."
- Richard David Precht, ZDF-Moderator und Philosoph
- Liana Fix, Politikwissenschaftlerin
- Kateryna Mishchenko, Verlegerin, Autorin und Herausgeberin von "Geteilter Horizont – Die Zukunft der Ukraine".
