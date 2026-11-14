Maxi Arland spricht offen über Krankheit: "Im Alltag ziemlich nervig"

Maximilian Arland kennt man lächelnd und gut gelaunt. Doch auch bei dem Schlagerstar läuft im Leben nicht immer alles rund. Anfang des Jahres machte er öffentlich, an einer psychischen Erkrankung zu leiden. Wie der Sänger damit im Alltag umgeht, verrät er jetzt gegenüber der Abendzeitung. Auch spricht Arland über skurrile Angebote, bei denen er klare Kante zeigen musste.

Bei "Das große Promibacken" äußerte Maximilian Arland (45) im Frühjahr seinen Verdacht, an ADHS zu leiden. Er sollte richtig liegen: Der Schlagerstar geht mittlerweile offen damit um, dass bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert wurde. Die psychische Erkrankung kann Betroffenen durch verschiedenste Symptome den Alltag erschweren, schreibt unter anderem " ". Mit welchen Herausforderungen Arland dadurch konfrontiert ist? In der Abendzeitung verrät er es.

Maximilian Arland lebt mit ADHS: "Mein Kopf ist manchmal schneller"

"Ich merke vor allem, dass mein Kopf manchmal schneller ist als das, was ich gerade eigentlich erledigen möchte. Wenn ich mehrere Dinge gleichzeitig im Kopf habe, kann es passieren, dass ich mich von einer Sache zur nächsten treiben lasse und am Ende fünf Dinge angefangen, aber noch nichts richtig abgeschlossen habe. Im Alltag kann es ziemlich nervig sein", erzählt der 45-Jährige offen. Doch diese Symptome sieht Maximilian Arland nicht nur als Belastung: "Das ist im kreativen Beruf manchmal sogar ein Vorteil, weil mir ständig neue Ideen kommen und ich schnell umschalten kann."

Grundsätzlich habe der Sänger seine ADHS-Erkrankung akzeptiert. "Ich gehe inzwischen viel bewusster damit um und versuche nicht mehr, mich dafür ständig zu verurteilen. Für mich war die Diagnose deshalb auch eine Art Erklärung für manche Dinge, die ich schon immer an mir beobachtet habe." Zu dieser Erkenntnis zu gelangen, sei jedoch ein langer Prozess gewesen.

Schlagerstar Maxi Arland hat gelernt, mit seiner ADHS-Erkrankung umzugehen. © MILIAN MEDIA & Co.

Schlagerstar über unmoralische Angebote: "Kann ziemlich skurril werden"

Neben seinen Herausforderungen im Alltag musste Arland auch unangenehme Erfahrungen im Showgeschäft machen. Im Juli gab er bekannt, dass ein Priester ihm einst ein sehr fragwürdiges Angebot unterbreitet hatte. Hinter der Bühne bei einer Veranstaltung sei es zu verbalen Annäherungsversuchen gekommen. Arland sei zu diesem Zeitpunkt nicht volljährig gewesen – bei dem Sänger saß der Schock tief. Im Laufe der Jahre habe er jedoch erkennen müssen, dass solche Vorfälle keine Seltenheit sind, wie er jetzt betont. "In einer langen Karriere erlebt man auch einige Situationen, bei denen man sich fragt: 'Ist das jetzt wirklich gerade ernst gemeint?' Gerade dann, wenn Menschen glauben, dass sie über Kontakte, Macht oder Geld Einfluss auf einen Künstler nehmen können, kann es manchmal ziemlich skurril werden."

Doch der Schlagerstar wisse längst, wie er mit dubiosen Angeboten umzugehen habe. Im AZ-Interview stellt Arland nun klar: "Ich habe relativ früh gelernt, sehr klar meine Grenzen zu ziehen." Man müsse als Künstler nicht jedes Angebot annehmen, "und schon gar nicht jeden Preis dafür bezahlen". Ein "klares Nein" sei langfristig oft viel wertvoller als "irgendeine vermeintliche Chance, die einem kurzfristig angeboten wird".

Im Interview mit der Abendzeitung packt Maxi Arland über sehr persönliche Erfahrungen aus. © MILIAN MEDIA & Co.

Maxi Arland verrät privaten Wunsch: "Viel Zeit für Menschen"

Mit seinem heutigen Leben scheint Arland generell sehr glücklich zu sein. Seit 2015 genießt er die Vorzüge des Single-Daseins. Für eine neue Liebe zeigt sich der Sänger zwar offen, doch brauche er keine Beziehung, um sich vollkommen zu fühlen. Privat wünsche sich Arland vor allem eines: "Ich möchte gesund bleiben, weiter Dinge machen, die mir Freude bereiten, und dabei möglichst unabhängig sein. Ich habe in meinem Leben schon sehr viele Träume erfüllt, von denen ich als junger Mensch nicht einmal zu träumen gewagt hätte."

Der Schlagerstar verrät der Abendzeitung weitere Wünsche: "Viel Zeit für Menschen, die mir wichtig sind. Zeit für Musik, für Reisen, für neue Ideen und auch einfach mal für mich." Maximilian Arland gehe es vor allem darum, die richtige Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. "Wenn ich irgendwann zurückblicke und sagen kann: 'Ich habe mein Leben nicht nur gearbeitet, sondern wirklich gelebt', dann wäre das wahrscheinlich der größte Luxus überhaupt."