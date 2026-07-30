Er war noch ein Kind: Unmoralisches Angebot für Maxi Arland von Priester

Als Schlagersänger hat Maxi Arland zahlreiche Bewunderer. Bereits als Kind war der heute 45-Jährige in der Volksmusikbranche erfolgreich. Ein erwachsener Fan wollte dem Musiker damals allerdings zu nahe kommen, wie er jetzt berichtet.

Schon als Kind stand Maxi Arland gemeinsam mit Vater Henry und Bruder Hansi auf der Bühne und avancierte dadurch schnell zum Kinderstar in der Volksmusikszene. Der heutige Schlagerstar erlebte in dieser Zeit, dass Prominenz nicht nur Fans anzieht: Ein Mann der Kirche machte ihm in jungen Jahren ein geschmackloses und unmoralisches Angebot.

Maxi Arland enthüllt: Mann bot ihm 20.000 Mark und eigene Wohnung

"Ich hatte mal einen katholischen Priester, der wollte unbedingt mein Firmpate werden", berichtet Maxi Arland dem Blatt "Freizeit Blitz". Der Schlagerstar war zu diesem Zeitpunkt noch nicht volljährig. Hinter der Bühne einer Veranstaltung sei es dann zu verbalen Annäherungsversuchen gekommen. "Dieser Priester war in meinem Fanclub, war ständig auf allen Konzerten", erzählt der Sänger über die Situation in den Neunzigern. "Er hat dann auch immer Gespräche abseits der Bühne mit uns geführt und dann meinte er zu mir: 'Wenn ich dein Firmpate werden darf, dann kriegst du 20.000 Mark und eine Wohnung in München von mir.'"

Schlagersänger spricht Warnung an Kinderstars aus

Auf die Avancen des erwachsenen Mannes ist der damals jugendliche Maxi Arland nicht eingegangen. "Da haben wir sofort gesagt, das geht gar nicht", betont der heute 45-Jährige. "Das war tatsächlich ein unmoralisches Angebot." Der Schlagersänger ist sich sicher, dass er nicht der einzige Kinderstar in der Branche war, der derartige Erfahrungen machen musste. Maxi Arland warnt: "So was gab es immer schon, und gibt es noch Kinderstars heute? Da kann ich nur sagen: Obacht!"

Die Zeit als Kinderstar hat Arland dennoch gut überstanden und das geschafft, was vielen Weggefährten oft nicht gelingt: Auch als Erwachsener ist er in der Branche noch immer erfolgreich. Der 45-Jährige ist aktuell offiziell Single. "Ich hatte lange Partnerschaften, bin somit beziehungsfähig", witzelt er darüber. "Ich liebe meine Freiheit gerade, bin mir selbst genug. Und wenn jemand käme, der wirklich passt, dann wäre es die Kirsche obendrauf. Und ich lebe garantiert nicht wie ein Mönch."