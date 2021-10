Matthias Schweighöfer bei Jimmy Fallon: Charmanter Auftritt im US-TV

Er hatte es bereits angekündigt, jetzt ist Matthias Schweighöfer in der Talkshow von US-Comedian Jimmy Fallon aufgetreten. Der Schauspieler hat auf dem internationalen Showbiz-Parkett eine erstaunlich gute Figur gemacht.

Feiert Matthias Schweighöfer jetzt etwa seinen internationalen Durchbruch? Am Donnerstagabend präsentierte er sich gutgelaunt in der Show von US-Talkmaster und Star-Comedian Jimmy Fallon. Normalerweise nehmen dort Hollywood-Größen wie Nicole Kidman, Dwayne "The Rock" Johnson oder Jennifer Lawrence Platz. In der Sendung promotete der Schauspieler seinen neuen Film und bewies dabei echte Starqualitäten.

Matthias Schweighöfer tanzt in US-Talkshow

Bereits in den ersten Minuten seines Auftritts legte Matthias Schweighöfer mit Jimmy Fallon eine kleine Tanzeinlage hin. Grund war eine Schlagzeile über den deutschen Star, die der Talkmaster entdeckt hatte: "Matthias Schweighöfer: They call me the Justin Timberlake of Germany". Das musste der Schauspieler direkt unter Beweis stellen und die Hüften kreisen lassen.

Jimmy Fallon über Matthias Schweighöfer: "Charmant und talentiert"

Dass Matthias Schweighöfer in den USA inzwischen immer bekannter wird, bestätigt auch Jimmy Fallon: "Ich bin einfach so froh, dass du hier in Amerika sozusagen explodierst und die Leute sehen, wie charmant, aber auch talentiert du bist." Durch seinen Auftritt als Safeknacker Dieter in Zack Snyders Film "Army of the Dead" hat der 40-Jährige offenbar große Beachtung in der Traumfabrik Hollywood erfahren. Der US-Comedian lobt die Leistung als "charmant" und "lustig".

Seine Rolle in dem Zombieschocker wiederholt Matthias Schweighöfer aktuell in der Netflix-Produktion "Army of Thieves", die seit dem 29. Oktober auf dem Streamingdienst zu sehen ist. Er spielt darin nicht nur die Hauptrolle, sondern führte auch Regie. Jimmy Fallon zitiert Vorab-Kritiken des Streifens, in denen der Schauspieler mit Regie-Stars wie Wes Anderson ("The Royal Tennenbaums") und Martin Scorsese ("Taxi Driver") verglichen wird.

Ob Matthias Schweighöfer diesen kometenhaften Start in Hollywood weiter ausbauen kann, bleibt abzuwarten. Aktuell ist keine große US-Produktion mit ihm in der Hauptrolle geplant.