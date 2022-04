Matthias Killing: Hat der Frühstücksfernsehen-Moderator eine Frau?

Matthias Killing ist seit 2009 das Gesicht des "Sat.1-Frühstücksfernsehens" und auch als Sportmoderator bei "ran" sowie Sport 1 hat er sich einen Namen gemacht. Doch was ist privat über ihn bekannt? Hat er eine Frau und Kinder?

Matthias Killing wurde 1979 in Hagen, einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, geboren, wo er bereits während seiner Schulzeit journalistische Erfahrung beim "Wochenkurier" sammelte. Mit einem Job als Animateur und Moderator auf dem Clubschiff "AIDA" begann seine Karriere.

Matthias Killing: Sportmoderation und "Sat.1-Frühstücksfernsehen"

Nach einem Studium der Film- und Fernsehwirtschaft moderierte er zunächst 2005 die Politiksendung "GIGA real", anschließend arbeitete er als verantwortlicher Redakteur und Moderator bei NRW.TV. Nach einem weiteren Jobwechsel hieß es für ihn fortan: früh aufstehen. Seit Juni 2009 ist er Moderator des "Sat.1-Frühstücksfernsehens".

In den folgenden Jahren war er auch des Öfteren als Moderator und Field-Reporter für "ran" und Sport1 sowie Sat.1-Shows wie "The Biggest Loser" und "Das große SAT.1 Promi-Boxen" tätig.

Matthias Killings schönste und schlimmste Momente im Fernsehen

In seiner Vita benennt er die Liveberichterstattung vor dem Champions-League-Finale in München im Jahr 2012 als seinen schönsten Moment als Sportkommentator, das verlorene Elfmeterschießen der Bayern gegen Chelsea als den schlimmsten. Seine Highlights im Frühstücksfernsehen: die Tour "Mission 25" durch Deutschland, die Teilnahme an der FULDA-Challenge 2013 in Kanada sowie ein Interview mit Jennifer Aniston.

Matthias Killing: Mit Promis hat er so seine Probleme

Der "Friends"-Star ist Matthias Killing gerade noch so bekannt. Mit anderen Superstars aus der Unterhaltungs-Branche hat der TV-Moderator so seine Schwierigkeiten. Selbst weltberühmte Promis wie Beyoncé und Jay-Z oder die britische Sängerin Adele sorgen bei Killing für große Fragezeichen, wie er einst im Gespräch mit Promi-Experte Benjamin Bieneck vor laufender Kamera zugeben musste.

Matthias Killing privat: Hat er Frau und Kinder?

Matthias Killings Frau ist Svenja Killing, geb. Dierk.

So verliebt: Matthias Killing mit Frau Svenja © BrauerPhotos

Im Dezember 2015 bekam das Ehepaar einen gemeinsamen Sohn. Killings Ehefrau ist selbst nicht berühmt, allerdings Inhaberin einer Berliner Marketing- und Eventagentur.