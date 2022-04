Alina Merkau zurück beim Frühstücksfernsehen: Was ist über ihr Leben mit Ehemann und Kindern bekannt?

Alina Merkau und ihr Mann Rael haben ihr zweites Kind bekommen. Wie tickt die Frühstücksfernsehen-Moderatorin privat? Wer ist ihr Partner? Die AZ zeigt den Werdegang der Moderatorin und wie sie privat lebt.

Jeden Morgen informiert Alina Merkau Tausende Zuschauer beim Sat.1-Frühstücksfernsehen über das aktuelle Weltgeschehen, die neuesten Trends und die heißesten Promi-Skandale. Doch wie sieht ihr Leben eigentlich abseits der Kameras aus?

Comeback beim "Sat.1 Frühstücksfernsehen": Alina Merkau erhält fiese Kommentare

Im Juni 2021 verabschiedete sich Alina Merkau tränenreich in ihre Babypause. Doch seit dem 19. April 2022 ist sie wieder im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" an der Seite von Matthias Killing zu sehen. Auf Instagram hat der Sender die Rückkehr der Moderatorin gefeiert. "Endlich wieder vereint", lautet das Statement zum TV-Comeback.

In den Kommentaren bekommt Alina Merkau viele Glückwünsche, zahlreiche Fans freuen sich über das Ende ihrer Babypause. Doch einige Follower sind offenbar nicht sonderlich begeistert darüber, dass sie wieder für das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" moderiert.

Auf Instagram und Facebook wird die 36-Jährige als "albern", "nervig" und "unerträglich" bezeichnet. "Das war ein Schock für mich die Zappelige zu sehen, müsst ihr uns das antun", fragt ein Zuschauer. Auch ein weiterer beschwert sich: "Die darf auch gern wieder gehen."

Alina Merkau selbst kommentiert die bösen Nachrichten über ihr TV-Comeback nicht. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich einen Tag vor ihrer ersten Sendung glücklich über die Rückkehr zum Job. "Es war so schön, ich war total aufgeregt", sagte sie über ihre erste Konferenz mit dem Team von Sat.1. "Hat sich angefühlt wie nach Hause kommen."

Hat Alina Merkau einen Mann oder Freund?

Im Oktober 2018 hat Alina Merkau ihren langjährigen Freund Rael Hoffmann standesamtlich geheiratet. Statt klassischem Brautkleid entschied sich die Moderatorin für einen außergewöhnlichen Look mit weißem Rock und transparentem, bauchfreiem Top. Auch ansonsten fiel die Feier eher entspannt und unkonventionell aus: Nach der Trauung gab es Schampus und Burger in der Wohnung des Paares.

Alina Merkau und Rael Hoffmann sind seit 2013 ein Paar

Die Liebe der beiden ist auf jedem der wenigen gemeinsamen Instagram-Fotos deutlich zu spüren. Im Juni 2020 schrieb Alina zum siebten Jahrestag: "Nach 3 Monaten zusammengezogen, nach 3 Jahren Rosa bekommen und seit 2 Jahren verheiratet. Es bleibt für immer: Wie Wind und Meer."

Hoffmann ist gelernte Marketingspezialist und CEO von "pilaMe", einem Anbieter für Online-Pilates-Training.

Alina Merkau hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht

Schon zwei Jahre vor ihrer Hochzeit, im Jahr 2016, bekam Alina Merkau mit Rael Hoffmann ihre Tochter Rosa. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie gerne ihren Alltag mit Mann und Kind – scheint dabei aber genau darauf zu achten, dass nie das Gesicht ihrer Tochter zu sehen ist.

Im Februar 2021 verkündete die Frühstücksfernsehen-Moderatorin ihre zweite Schwangerschaft und präsentierte ihren Babybauch. Und veröffentlichte auch ein Pärchen-Foto mit ihrem Rael: "Schon schwanger, aber noch nicht gewusst."

Mittlerweile ist ihr zweites Kind schon auf der Welt, wie sie ebenfalls stolz via Instagram verkündete:

Alina Merkau: Kindheit und Karriere beim Frühstücksfernsehen

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren. Schon als Kind machte sie ihre ersten Schritte vor der Kamera: Seit 1996 ist sie als Schauspielerin tätig. Unter anderem spielte sie bis 2004 in der ARD-Vorabendserie "Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen" die Rolle der Nina Sommerfeld. Auch nach ihrem Abitur blieb sie der Branche treu und studierte Angewandte Medienwirtschaft und Media Acting.

Ihre Anfänge als Moderatorin machte sie mit einem Volontariat bei dem Berliner Radiosender Kiss FM, 2014 wurde sie dort für ihre Sendung "FaceTALK mit Lukas und Alina" sogar mit dem Crossmedia Preis ausgezeichnet. Nach weiteren Stationen beim Radio landete sie im Oktober 2014 schließlich beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen", welches sie bis heute zusammen mit Matthias Killing, Marlene Lufen und Daniel Boschmann moderiert.