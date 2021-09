Mats stylt Cathy Hummels für TV-Show

Cathy und Mats Hummels lassen weiterhin alle Trennungsgerüchte unkommentiert. Doch laut Cathys Instagram-Account scheinen die beiden durchaus noch Zeit miteinander zu verbringen – und sei es nur für die Wahl eines Outfits.

Hat Mats Hummels eine neue Berufung als Stylist gefunden? Allen Trennungsgerüchten zum Trotz soll er zusammen mit Gattin Cathy deren Outfit für ihren Gastauftritt als Moderatorin bei der Datingshow "Love Island" ausgewählt haben.

In ihrem Instagram-Beitrag spricht sie zwar zu Beginn vor allem über ihren Auftritt in der Sendung. Zum Ende hin markiert sie allerdings Mats Hummels als "Stylisten" und fragt die Fans, ob der Fußballer ihr öfter bei der Outfitauswahl zur Seite stehen solle. Das Feedback der Follower fällt zum Großteil recht positiv aus: "Mega Look. Solltest das Team festhalten", schreibt einer, "ja bitte ... Bessere Berater kannst du nicht haben", ein anderer.

Cathy Hummels: Bild mit Mats Hummels

Seit Wochen halten sich die Gerüchte von Mats und Cathy Hummels. Von Trennung oder sogar Scheidung ist die Rede. Ein offizielles Statement hierzu gibt es bisher von den beiden hingegen nicht. Stattdessen scheint Cathy die Medien gerne ein wenig an der Nase herumführen zu wollen. So postete sie zum Beispiel Mitte September ein Bild, auf dem auch Ehemann Mats zu sehen war, und kommentierte es mit "Er ist der beste Junge. Ach ja und der schlauste, liebste, schönste, lustigste." Gemeint war statt Mats aber wohl eher Sohn Ludwig, der ebenfalls auf dem Bild zu sehen war.