Martin Semmelrogge zeigt private Urlaubsfotos: "Auf Mallorca bin ich der Mega-Macker!"

Sommer-Serie in der AZ: Promis zeigen ihre ganz persönlichen Urlaubsfotos – heute ist das der Schauspieler Martin Semmelrogge.

Martin Semmelrogge und Regine Prause im Januar auf Motorradtour in "The Pearl", einer Insel in Doha, Katar, mit einer geliehenen 500c Benelli.

Ehefrau Regine mit Mischlingsrüde Elivs an der Südostküste Cala D'Or.

An Traumstränden, mit dem Motorrad durch Doha am Persischen Golf oder beim Golfen am Robinson Club Cala Serena: Hier zeigt Ausnahmeschauspieler und Bühnenstar Martin Semmelrogge (67) seine liebsten Handyfotos. Und hier vermischen sich Alltag und Urlaub.

Wo wohnt Martin Semmelrogge? "Das wissen nur gute Freunde"

"Meine Frau Regine und ich leben auf einer Finca auf Mallorca, irgendwo in dem ehemaligen Fischerort Colònia de Sant Jordi. Wo genau, wird nicht verraten, das wissen nur eine Handvoll sehr guter Freunde", sagt Martin Semmelrogge der AZ. Und: "Ich liebe diese Gegend: karibisches Wasser, wir gehen baden und joggen, machen Livestreams und Rap-Musikprojekte in traumhafter Kulisse. Die Baleareninsel ist seit 2001 mein Rückzugsort, meine Wahl-Heimat, meine Basis, hier bin ich glücklich mit meiner Regine, meinen Hunden – Mischling Elvis haben wir aus der Tierrettung Mallorca geholt – und mit meinen Bikes."

Martin Semmelrogge und Regine Prause im Januar auf Motorradtour in "The Pearl", einer Insel in Doha, Katar, mit einer geliehenen 500c Benelli. © privat

Seit zwei Jahren ist der international erfolgreiche Schauspieler (zu seinen größten Erfolgen auf der Leinwand zählen Rollen in "Das Boot", "Bang Boom Bang" die "Vorstadtkrokodile" und "Schindlers Liste") mit der bezaubernden Schauspielagentin Regine Prause (53) verheiratet. Eine Frau zum Pferdestehlen, die alles mitmacht, von der Motorradtour bis hin zum Golfen.

Ehefrau Regine mit Mischlingsrüde Elivs an der Südostküste Cala D'Or. © privat

Semmelrogge und Ehefrau Regine teilen gleiches Hobby

Gerade arbeiten die beiden an ihrer Platzreife, nehmen Unterricht bei Golfpro Ataka am Robinson Club Cala Serena. "Ein toller Sport, ich komme jetzt langsam in das Alter, in dem ich mich auf Golfspielen konzentrieren sollte", scherzt der gebürtige Württemberger, der gerne, viel und mitreißend lacht.

Platzreife im Robinson Club Cala Serena bei Golf-Profi Ataka. © privat

Auch seine geliebte Harley Davidson übrigens kann eine eigene Reise-Geschichte erzählen: "Die habe ich in Amerika gekauft, bin dort mit ihr viel rumgedüst, hab sie dann nach Mallorca entführt. Und in Deutschland war sie auch schon, aber da war es ihr zu kalt."

Martin Semmelrogge steht in München auf der Bühne

Letztes Jahr stand Martin Semmelrogge als Hasso Schützendorf bereits für die 2. Staffel der RTL+-Serie "Der König von Palma" vor der Kamera, am Montagabend ist sein großes Schauspieltalent in der Komödie im Bayerischen Hof im witzig-nachdenklich-sehenswerten Stück "Das Abschiedsdinner" nochmals zu bewundern. Semmelrogge einmal mehr in Bestform!

Gerade kam dort auch Schauspieltochter Joanna mit seinem dreijährigen Enkerl Zacherias, genannt "Zacherl", zu Besuch. "Der Kleine ist ein richtiger Semmelrogge-Nachwuchs, er liebt das Theater und ist auch vom Aussehen her quasi mein kleiner Klon", freut sich Opa Martin. Und verrät: "Auf der Bühne will ich stehen, bis ich 80 bin, auch dafür halte ich mich fit, aber ich suche mir die Stücke und meine Fernsehrollen gut aus. Meine Karriere hab ich ja gemacht und muss das nicht mehr. Wir Schauspieler sind ein Rädchen in der Kunst und können sie mit unserer Energie beflügeln", sinniert er. Anfragen habe er viele, aber jetzt sei er froh, den Restsommer mit seiner Liebsten zu genießen – und mal wieder eine größere Reise planen.

Martin Semmelrogge zeigt seinem Enkerl seine Welt, die Bühne der Komödie! © Christian Richert

Das Höchste für den Mann mit der rauen Schale und dem großen Herzen: einem Sonnenuntergang entgegen zu fahren, mit dem Fahrrad, der Harley oder im Auto. Ganz romantisch. "Auf Mallorca ist der Abenddämmerung besonders schön", schwärmt der Wahl-Mallorquiner.

Und: "Das ist einfach unsere Lieblingsinsel, da bin ich der Mega-Macker! Wir gehen täglich mit den Hunden schwimmen, kochen gemeinsam oder gehen essen und führen ein kreatives Leben. Hier können wir loslassen und ich bin auf der Zielgeraden..."