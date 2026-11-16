Martin Rütters neues Leben in München: "Hatte Angst"

Martin Rütter lebt seit Kurzem in München. Der Hundeprofi spricht jetzt offen über sein Ankommen und sein neues Umfeld. Auch verrät der TV-Star, mit welchen Sorgen er vor dem Umzug zu kämpfen hatte.

Nach längerer Wohnungssuche hat Martin Rütter eine Bleibe in München gefunden. Dabei musste er Abstriche machen, wie die Abendzeitung berichtete. Dennoch scheint sich Rütter bislang gut eingelebt zu haben.

Martin Rütter lebt jetzt in München: "Invasion von netten Leuten"

"Ich wohne in einem Haus mit zehn Parteien, mit so einem Innenhof und noch vier weiteren Häusern mit acht Parteien", erzählt der 56-Jährige im Gespräch mit Journalistin Katharina Adick. Von seinen Münchner Nachbarn schwärmt Rütter: "Es ist hier eine Invasion von netten Leuten. Das ist so schön. Es ist wirklich sensationell. Am ersten Tag kamen alle und sagten: 'Schön, dass ihr da seid. Können wir noch etwas machen?' Wirklich unglaublich. Und auch so eine nette Kombi: Junge Pärchen mit kleinen Kindern, eine alte Oma ... Alles bunt gemischt, saugut!" Der Hundeprofi sei nun gespannt, wie sein Leben als Münchner "im Sommer wird". Momentan mache ihm der Alltag in der Isarmetropole jedenfalls "nur Spaß", betont er im Podcast " ".

Hundeprofi verrät nach München-Umzug: "Hatte Angst"

Dass er sich in seinem neuen Umfeld so wohlfühlt, sehe Rütter jedoch nicht als selbstverständlich. Vor seinem Umzug nach München wohnte der 56-Jährige auf einem Pferdehof in der Nähe von Köln – dort lebte er "ohne direkte Nachbarn". Der Umzug in ein Mehrfamilienhaus war daher eine große Umstellung und hätte durchaus Probleme nach sich ziehen können, so der Tierliebhaber. "Ich bin ja jetzt wirklich so mitten ins Leben gehüpft. Und ich habe wirklich so ein bisschen Schiss gehabt, so in dem Sinne: Oh Gott, ich bin ja diese Ruhe gewöhnt. Wer weiß, wie diese neuen Leute drauf sind und wer als Erster ein Ferkel auf dem Balkon grillt, und all diese Sachen."

Martin Rütter ist zufrieden: In München hat er sich gut eingelebt. © imago/Star-Media

Martin Rütter verrät zudem: "Ich hatte auch so eine Angst vor einer in mir schlummernden territorial motivierten Aggression." Demnach hätte er den Nachbarn gegenüber gereizt auftreten können, ist sich der Mittfünfziger sicher. Doch dazu sei es nicht gekommen. "Das alles ist bisher überhaupt nicht der Fall", erklärt der Hundeprofi stolz.

Martin Rütter spricht über neues Leben: Keine Lust auf Nörgler

In seinem alten ländlichen Zuhause durfte Rütter viel Ruhe genießen. Im Münchner Stadtleben könne Lärmbelästigung nun ein Thema werden. Ob ihn laute Geräusche im Alltag stören, hänge davon ab, wer diese verursacht. "Es kommt da ein bisschen darauf an. Wenn das eine Lärmbelästigung durch Kinder wäre, die herumtrampeln, wäre mir das egal", betont der 56-Jährige. Vielmehr störe er sich an Menschen, die laut nörgeln. "Wenn jemand sagt: 'Das Fahrrad darf hier aber nicht stehen' oder so etwas, ist das unnötig."

Abgesehen davon könnte laut Rütter – rein theoretisch – auch Gestank im Wohnhaus zum Problem werden. "Wenn du jetzt jeden Tag mit jemandem im Fahrstuhl stehst, der nach Schweiß riecht, ist das nicht gut." Schlussendlich sei sich der Neu-Münchner jedoch sicher, dass er bei seinen Nachbarn keines der genannten Probleme befürchten muss. "Da bin ich sehr dankbar", verrät der Hundeprofi.

Neue Bleibe nur "Zwischenlösung": Martin Rütter sucht weiter nach Wohnung

Das Leben in seiner neuen Wohnung gefällt Rütter demnach sehr gut. Doch auf lange Sicht will er in dem Mehrfamilienhaus nicht bleiben. Der Hundeprofi sucht weiterhin nach einer Bleibe in München. Sein aktuelles Domizil sieht er als "möblierte Zwischenlösung". Trotz der momentan angenehmen Situation sei die Wohnung auf Dauer zu klein. "Wir sind da wie aufeinandergestapelt", so Martin Rütter.

Für seine Traumwohnung hat der Tierliebhaber klare Vorstellungen, die er der Abendzeitung verraten hat. Er möchte eine Bleibe in der "Innenstadt, Lehel und Umgebung". 100 bis 150 Quadratmeter solle das Heim hergeben – auch auf einen Balkon wolle Rütter in München nicht verzichten. Ob es bald schon zum erneuten Umzug kommen wird? Die Fans des Hundetrainers dürfen gespannt sein.