Martin Rütter kassiert Ansage von Freundin: "Schnauze gehalten"

Martin Rütter gibt einen privaten Einblick und spricht über seine Freundin. Weil er den Mund nicht halten konnte, kassierte der Hundeprofi eine Ansage...

Deutschlands wohl bekanntester Hundetrainer Martin Rütter (55) redet gern und viel. Vor allem auf der Bühne und vor TV-Kameras gelingt es ihm, die Menschen im Alleingang zu unterhalten. Doch auch privat hat der Tierprofi den Drang, für Stimmung zu sorgen – ganz zum Missfallen seiner Freundin...

Nach Feier: Martin Rütter kassiert Ansage von Freundin

Im Podcast " " von Daniel Boschmann (45) erzählt Martin Rütter, er sei vor Kurzem mit seiner Freundin zu einer privaten Feier eingeladen gewesen. Dabei sei ihm vor allem eine Sache besonders aufgefallen: "Ich kann nicht gut aushalten, wenn so eine Gruppe plötzlich verstummt und ruhig ist. Wenn am Tisch plötzlich so eine Ruhe aufkommt, schaffe ich es nicht, zu mir zu sagen: 'Okay, Schnauze halten, irgendeiner macht's schon.' Dann fange ich an zu reden und aus der Unsicherheit heraus rede ich immer mehr."

Der Tierprofi erklärt: "Mich strengt das wahnsinnig an. Ich will das überhaupt nicht." Doch nicht nur für Rütter selbst sei solch ein Endlosmonolog belastend. Nach der Feier habe er zu seiner Freundin gesagt: "Das war so anstrengend, die ganze Zeit musste ich reden." Rütters Partnerin habe entgegnet: "Wenn du mal die Schnauze gehalten hättest, hätten vielleicht auch andere Menschen mal gesprochen." Seine Herzensdame scheint nicht allzu begeistert vom Alleinunterhaltungsprogramm des Hundetrainers gewesen zu sein.

Im Gespräch mit Daniel Boschmann verrät Martin Rütter pikante Details aus seinem Privatleben. © imago/Bildagentur Monn

Martin Rütter über Privatleben: "Hört sich wirklich bescheuert an"

Martin Rütter betont im Gespräch mit Daniel Boschmann, er sei "privat wirklich wie auch im Fernsehen". Es bestehe nur der feine Unterschied, dass der Hundeprofi es privat auch mal genieße, wenn andere für Unterhaltung sorgen. "Das hört sich wirklich bescheuert an, aber ich liebe es wirklich, unter Menschen zu sein, die selbst viel reden. Und dann mal nicht entertaining sein zu müssen. Und ich kann das wirklich gut."

Wer ist Rütters Freundin?

Über die Partnerin im Leben des Tierprofis ist öffentlich nicht viel bekannt. Martin Rütter soll mit seiner Freundin auf einem Pferdehof in der Nähe von Köln leben. Öffentliche Liebesbeweise wie Pärchenfotos in den sozialen Medien sucht man allerdings vergeblich.

Bis 2013 war Martin Rütter mit seiner Ex-Partnerin Bianca verheiratet. Mit ihr hat er vier Kinder – zwei Jungen und zwei Mädchen. Auch seinen Nachwuchs hält Rütter weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.