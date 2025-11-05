Martin Rütter verkündet Bühnen-Aus: Das ist über Freundin und Kinder bekannt

Martin Rütter ist deutschlandweit als Hundeprofi und Trainer bekannt. Doch wie steht es privat um ihn? Hat er Frau und Kinder? Und wenn ja, was ist über diese bekannt? Die AZ gibt einen Überblick.

Martin Rütter ist deutschlandweit als renommierter Hundetrainer bekannt. Seit Jahren greift er auch im Fernsehen Hundehaltern unter die Arme. Doch wie sieht es bei Rütter privat aus? Hat der Star eine Frau und Kinder? Und was sagt er über sein Bühnen-Aus, das er im November 2025 verkündet hat?

Martin Rütter verkündet Bühnen-Aus: Er gibt es eine letzte Abschiedstour

Fans von Martin Rütter sind höchstwahrscheinlich in Schockstarre, denn am 5. November erklärte er öffentlich, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen. "Ich wollte nicht warten bis die Hallen halb leer sind", erklärte er dem Magazin " " seine Entscheidung.

Wann wird das Bühnen-Ende von Martin Rütter endgültig besiegelt? Am 28. April 2028 wird er voraussichtlich zum letzten Mal vor großem Live-Publikum auftreten. Seine TV-Karriere hingegen will der Hundeprofi nicht auf Eis legen und weiterhin seine Expertise in Fernsehshows an den Mann bringen.

Karriere-Beginn von Martin Rütter: So wurde er zu Deutschlands bekanntestem Hundeprofi

Vor seiner Karriere als Hundeflüsterer deutete bei Martin Rütter alles auf eine Sportkarriere hin: Fußballnationalspieler wollte er werden. Aus diesem Kindheitstraum wurde nichts, weshalb er mit dem Ziel, Sportreporter zu werden, nach dem Abitur in Köln Sportpublizistik studierte.

Neben seiner Vorliebe zum Sport tat sich auch die Leidenschaft zum besten Freund des Menschen auf. Nach seinem Zweitstudium der Tierpsychologie war der berufliche Werdegang schließlich klar.

Martin Rütter: DOGS-Philosophie und Fernsehen

Er gründete das "Zentrum für Menschen mit Hund" und entwickelte mit DOGS (Dog Orientated Guiding System) seine eigene Art, Tier und Halter im Umgang miteinander auszubilden. In Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz arbeiten laut eigenen Angaben über 100 Hundeschulen nach seinem DOGS-Prinzip.

Nach anfänglichen Fernsehauftritten als Berater startete 2008 die Sendung "Der Hundeprofi", in der er Menschen bei ihren Problemen mit der Hundeerziehung zur Seite steht. Anfang 2010 startete zudem mit "Der V.I.P. Hundeprofi" ein Promi-Ableger der Sendung. 2022 war er bei der zweiten Staffel von "Der König der Kindsköpfe" dabei.

Ex-Frau und Kinder: Das ist die Familie von Martin Rütter

Bis 2013 war Martin Rütter mit seiner Frau Bianca verheiratet. Mit ihr hat er zwei Jungen und zwei Mädchen. Wie die , ging die Ehe in die Brüche, als herauskam, dass Rütter ein uneheliches Kind hat. Ob er noch mit der Mutter liiert ist, äußerte er sich bislang nicht.

Hat Martin Rütter eine Partnerin?

Generell hält Martin Rütter sein Privatleben weitestgehend unter Verschluss. Bekannt ist, dass er mit seiner neuen Partnerin auf einem Pferdehof in der Nähe von Köln leben soll. Pärchen-Fotos auf Instagram sucht man allerdings vergeblich.

Seltener Einblick: Martin Rütter spricht über Töchter

Im September 2025 kam Martin Rütter in seinem Podcast "Tierisch menschlich" auf seine Töchter zu sprechen. Der Hundeexperte lobte die beiden für ihre Souveränität in Extremsituationen: "Als Milia sich den Knöchel gebrochen hat in Vietnam, wie sie das alles abgewickelt hat, die war völlig eigenständig damit."

Seine andere Tochter Leni wollte nach dem Abitur jobben, wofür sie eine Steuernummer benötigte. Ehrlich gab Martin Rütter zu, die bei der Geburt vergebenen Unterlagen verloren zu haben. "Leni, die wirklich noch nie bei irgendwelchen Ämtern oder Sonstigem war in ihrem Leben, wusste aber, sie braucht das Ding in fünf/sechs Tagen. Und die hat mich genau acht Stunden später angerufen und hat gesagt: 'Fahr mich bitte zum Rathaus'."

Was bei anderen mehrere Wochen in Anspruch nehmen würde, konnte seine Tochter ganz schnell aushandeln: "Ja, ich habe mit denen telefoniert. Die haben gesagt, jetzt in dem konkreten Fall könnte ich persönlich vorbeikommen und es abholen, kostet sieben Euro." Für den stolzen Papa war dadurch klar: Seine Kinder sind zu nahezu allem in der Lage.

Martin Rütter litt an Broken-Heart-Syndrom

Bei der Sat.1-Sendung "Dinner Party - Der Late-Night-Talk" vom 4. Dezember 2019 erzählte Martin Rütter von seinem Beinahe-Tod. Die Ärzte teilten ihm mit, sie hätten nur noch drei Minuten Zeit gehabt, um sein Leben zu retten. Er litt am Broken-Heart-Syndrom, einer Herzmuskelerkrankung, deren Symptome einem Herzinfarkt sehr ähnlich sind.

Martin Rütter sendet starkes Signal an schwulenfeindliche Fans

Im Februar 2020 postete Martin Rütter ein Foto auf Instagram, das ihn bei einem Kuss mit einem Freund zeigt. Die Botschaft: Auch in Männerfreundschaften gibt es Liebe.

Einige Fans reagierten negativ auf den Bildpost, woraufhin Rütter eine Nachricht an seine homophoben Followerinnen und Follower richtete: "Ich hab eine ganz große Bitte an euch Ar***löcher da draußen: Könnt ihr bitte nicht zu meiner Tour kommen? Wenn ihr ein Ticket habt, bitte verschenkt es, schmeißt es weg, aber kommt bitte einfach nicht! Denn wer heute noch ein Problem mit Homosexualität hat, ist nicht richtig auf der Tasse."