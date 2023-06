Marlene Lufen: Neue Frisur fürs "Sat.1 Frühstücksfernsehen"

Schulterlange, braune Haare mit leichten Wellen: so kennt man Moderatorin Marlene Lufen. Nun hat sie sich von einem guten Stück ihrer Haare getrennt.

Schulterlange, gewellte Haare: So kannte man Marlene Lufen vor ihrem Friseurbesuch.

Während viele Promis bei ihren Frisuren ein heiteres "Bäumchen wechsel dich"-Spiel betreiben, blieb Marlene Lufen ihrem Look über die Jahre hinweg relativ treu. Doch jetzt hatte sie offenbar Lust auf eine Veränderung.

Schon letzte Woche kündigte sie an, dass sie zum Friseur gehen und möglicherweise etwas an ihrem gewohnten Look ändern werde. Nun hat sie das Ergebnis ihren Fans präsentiert.

Marlene Lufen: Haare ab!

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In dem Video sieht man zunächst noch Lufens alten Haarschnitt. Ein kurzes Haare Schütteln, und dank der Magie des Videoschnitts sehen ihre Follower in einem fast fließenden Übergang schließlich das Ergebnis des Friseurbesuchs: Ein cooler, wuscheliger und vor allem wesentlich kürzerer Look ist es geworden. Die Fans und Kollegen sind begeistert.

"Suuuuper toll", schwärmt "Frühstücksfernsehen"-Kollegin Alina Merkau in den Kommentaren, und auch Laura Wontorra findet: "Wow steht dir mega". Auch Frauke Ludowig äußert sich zu der Veränderung: "Cooooool".

Den anderen Followern gefällt es ebenfalls, einigen sogar so gut, dass sie gerne den Friseur der Moderatorin erfahren wollen. Der ist Gott sei Dank im Video verlinkt: "Mod's Hair" in Köln ist für den sommerlichen Schnitt verantwortlich.