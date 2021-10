Markus Söder gibt Michaela May den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Die Schauspielerin Michaela May (69) erhält in diesem Jahr den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten bei der 33. Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises. May schreibe seit den 60er Jahren bayerische und deutsche Fernsehgeschichte, begründete Ministerpräsident Markus Söder am Freitag die Auszeichnung.

01. Oktober 2021 - 19:46 Uhr | AZ/dpa

Schauspielerin Michaela May © BrauerPhotos