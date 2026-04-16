Für Marisa Burger war Hamburg zeitweise ihre neue Heimat. Jetzt ist sie zurück in München – doch für wie lange? Der "Rosenheim-Cops"-Star hat große Pläne...

Vor wenigen Wochen verabschiedete sich Marisa Burger (52) von München. Die "Rosenheim-Cops"-Bekanntheit, die ihre Rolle als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" an den Nagel gehängt hat, zog zeitweise nach Hamburg – aus karrieretechnischen Gründen. Burger fand zurück zu ihren Anfängen am Theater und stand in der Hansestadt für das Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" auf der Bühne. Jetzt ist sie zurück in München, doch hat nicht vor, allzu lange zu bleiben.

Hamburg ade: "Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger zurück in München

An der Seite ihrer Schauspielkollegen Jan Sosniok, Leander Lichti und Henrike Fehrs gab Burger am 12. April ihre vorerst letzte Theatervorstellung in Hamburg. Kurze Zeit danach reiste sie zurück an die Isar. Im Podcast "Abendkasse – Kultur in der Clutch" zeigt sich die 52-Jährige nun erfreut darüber, wieder in München zu sein." Ich freue mich, dass ich dich endlich wieder live vor mir sitzen habe", sagt sie an ihre Gesprächspartnerin Solveig Duda gerichtet. "Schön, wie wir sind, sitze ich dir endlich wieder gegenüber."

Theaterpläne: Marisa Burger bald in Berlin

In Hamburg fiel für "Kleine Verbrechen unter Liebenden" zwar der letzte Vorhang, dennoch ist das Stück noch lange nicht ausgespielt. Marisa Burger und ihre Kollegen führt es bald nach Berlin – in der Hauptstadt werden sie in der Komödie am Kurfürstendamm auftreten. Wann genau steht jedoch noch nicht fest. Auf Anfrage der AZ erklärte das Theater, dass es noch keine Auskunft darüber gibt, wann das Stück in den Spielplan aufgenommen wird. Doch klar ist: Früher oder später wird Marisa Burger ihrem geliebten München wieder den Rücken kehren.

Marisa Burger und ihr Schauspielkollege Jan Sosniok auf der Theaterbühne im Rahmen des Stücks "Kleine Verbrechen unter Liebenden". © imago/Breuel-Bild

Nach "Rosenheim-Cops": Marisa Burger verrät "größten Wunsch"

Nachdem Marisa Burger Lebewohl zu den "Rosenheim-Cops" sagte, scheint sie im Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" ihre neue Passion gefunden zu haben. Bereits auf dem roten AZ-Sofa im Dezember des vergangenen Jahres schwärmte die Schauspielerin: "Mein größter Wunsch nach der ganzen Dreherei war es, einfach wieder Theater zu spielen."

Im Stück spielt Burger die Rolle der "Jenny" – eine Hausfrau im New York der 50er-Jahre, die ihren Ehemann von ihrem Geliebten ermorden lassen will. Damit verkörpert die 52-Jährige eine Figur, die sich grundlegend von ihrer beliebten "Rosenheim-Cops"-Rolle "Miriam Stockl" unterscheidet. Diese Abwechslung lässt sie im Schauspiel ganz neue Facetten entdecken.