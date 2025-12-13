Marisa Burger: Wirbel um Wikipedia-Eintrag mit falschen Infos aus Privatleben

Falschaussagen über Marisa Burger verwundern. Der Wikipedia-Eintrag der Schauspielerin wird erst nach einer AZ-Berichterstattung angepasst, enthält aber noch immer Fehlinformationen über Privatleben, Ex-Partner, Tochter und Ex-Ehemann.

Manche Fans von Marisa Burger (52) verlassen sich auf die Angaben in ihrem Wikipedia-Eintrag – doch das kann trügerisch sein. Erst durch eine AZ-Berichterstattung wurde der bürgerliche Name der Schauspielerin vor Kurzem dort korrekt aufgelistet. Marisa ist nämlich nur eine Kurzform und gar nicht der Name, der im Pass steht. Dies hatte der "Rosenheim-Cops"-Star auf dem roten Sofa der AZ verraten.

Fakten-Chaos bei Marisa Burger: Was wirklich über ihr Privatleben stimmt

Zudem steht eine Unwahrheit aus ihrem Privatleben bei Wikipedia geschrieben. "Burger hat eine Tochter aus ihrer ersten, im Jahr 2014 geschiedenen Ehe", ist dort fälschlicherweise zu lesen. Marisa Burger widerspricht in ihrem Buch "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war".

Ex-Partner ist Vater der Tochter – und nicht der erste Ehemann

Die Schauspielerin verrät: "Als ich noch zur Schauspielschule ging, lernte ich Lillys Vater auf der Party einer Freundin kennen, den Josef." Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen: "Josef und ich waren gerade erst ein Jahr zusammen. Lilly kam im Februar 1994 zur Welt."

Ein Jahr nach Geburt von Lilly: Trennung von Josef

Weil die Interessen zu unterschiedlich gewesen sind und der elf Jahre ältere Schauspieler viel unterwegs gewesen sei, wurde die Beziehung "zunehmend angespannter. Das Geld war immer etwas knapp", erinnert sich Marisa Burger. Das Liebes-Aus folgte "gemeinschaftlich und einvernehmlich", als die gemeinsame Tochter ein Jahr alt wurde. "Als Josef und ich auseinandergingen, war es uns wichtig, dass Lilly unter der Trennung niemals leiden oder ein Elternteil missen sollte", betont die beliebte Schauspielerin.

Erst als die Tochter zwei Jahre alt war, lernte Marisa Burger ihren ersten Ehemann kennen. Er arbeitete in der Szeneboutique Robot in der Münchner Leopoldstraße und dann an einem Theater. "Geheiratet haben wir aber erst viele Jahre später", schreibt Marisa Burger. Er sei wie ein zweiter Vater für Lilly gewesen, aber die Ehe scheiterte.

"Rückblickend waren es im Prinzip vergeudete Jahre"

"Unterschiedliche Charaktere – mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen vom Leben", erwähnt Marisa Burger und fragt sich: "Warum waren wir eigentlich zusammen?" 18 lange Jahre brauchte Marisa Burger, um sich Ende 2013 aus der Beziehung zu lösen. "Rückblickend waren es im Prinzip vergeudete Jahre", so Burger ehrlich.

Wie Wikipedia funktioniert

Wie kann es sein, dass Marisa Burgers Wikipedia-Eintrag falsche Fakten verbreitet? Wikipedia funktioniert nach dem Prinzip der offenen Zusammenarbeit: Jeder registrierte oder auch anonyme Nutzer kann Inhalte erstellen oder ändern. Zwar gibt es Moderatoren und Richtlinien, doch Fehler, Halbwahrheiten oder veraltete Informationen können trotzdem bestehen bleiben. Für Leser bedeutet das: Wikipedia ist ein nützliches Nachschlagewerk, aber kein garantiert verlässlicher Faktencheck.

Marisa Burger wird auf dem roten Sofa der AZ von Chefredakteur Michael Schilling und People-Ressortleiter Steffen Trunk interviewt © Daniel von Loeper

Marisa Burger, die nach der laufenden 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" aus der ZDF-Serie ausscheidet, steht vor einer großen beruflichen Herausforderung. Sie hat einen neuen Job an einem Theater in Hamburg ergattert. Dies verriet die 52-Jährige exklusiv auf dem roten Sofa der AZ. Zudem gab sie einen authentischen Einblick in ihren allerletzten Drehtag bei den "Rosenheim-Cops".