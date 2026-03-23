Marisa Burger steigt bei "Rosenheim-Cops" aus: Die wildesten Theorien erstaunen TV-Zuschauer

Wie sieht Miriam Stockls Abgang bei "Die Rosenheim-Cops" wirklich aus? Diese Frage stellen sich momentan zahlreiche Fans der Serie. Wilde Theorien machen die Runde...

Marisa Burger wird schon bald nicht mehr bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen sein.

Miriam Stockls Zeit bei "Die Rosenheim-Cops" ist bald vorbei. Darstellerin Marisa Burger (52), die bereits vergangenes Jahr ihren Ausstieg aus der Serie verkündete, hatte im Oktober 2025 ihren letzten Drehtag. Wie die beliebte Polizeisekretärin das Format verlassen wird, ist noch immer ein großes Rätsel. Erst im Herbst dieses Jahres können die Fans die finalen Folgen von Stockl sehen. Doch es gibt bereits erste Theorien zum Aus des Zuschauerlieblings.

Serientod von Miriam Stockl? Das verrät Marisa Burger der AZ

Kurz nachdem Marisa Burger 2025 ihren "Rosenheim-Cops"-Ausstieg bekannt gegeben hatte, kam schnell die Frage auf, ob ihre Rolle den Serien-Tod sterben könnte. Für die Zuschauer wäre ein solch tragisches Abdanken ihres TV-Lieblings natürlich der blanke Horror. Doch auf dem AZ-Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters ließ Burger die Fangemeinschaft aufatmen. Sie versprach: "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen." Einen plötzlichen Tod von Miriam Stockl müssen die Zuschauer demnach nicht befürchten.

"Rosenheim-Cops"-Theorie: Wandert "Miriam Stockl" aus?

Eine zweite Theorie besagt, dass Miriam Stockl aufgrund eines Jobangebots im Ausland die "Rosenheim-Cops" verlassen könnte. Die Episode "Jagd auf Stockl" zeigt laut mehreren Fans ein erstes Indiz, warum die Brünette nicht länger im Polizeisekretariat die Stellung halten wird.

In der Folge lernt sie den charmanten Headhunter Thomas Ritter kennen, der seit 20 Jahren in Australien lebt. Er entpuppt sich Tatverdächtiger in einem Mordfall. Doch nicht nur das: Ritter unterbreitet Stockl ein attraktives Jobangebot. Er ist im Auftrag eines Tourismusunternehmens angereist und will die Brünette seine Firma gewinnen. Ob die Polizeisekretärin darauf eingeht, wird erst in ihren finalen Folgen offenbart.

Die "Rosenheim-Cops" müssen bald ohne "Miriam Stockl" (gespielt von Marisa Burger) klarkommen. © imago/Sven Simon

Viele "Rosenheim-Cops"-Fans sind sich sicher, dass berufliche Aussichten in Australien der Grund dafür sein könnten, warum "Miriam Stockl" ihrer Kollegin "Christin Lange" das Ruder überlässt. In Bezug auf die Folge "Jagd auf Stockl" schreibt ein Social-Media-Nutzer via : "Der Abschied von Marisa wird eingeläutet." Ein weiterer meint: "Australien? Wenn da mal nicht Vorzeichen angeklungen sind."

Marisa Burger macht Andeutung: Läuten die Hochzeitsglocken?

Eine weitere Theorie rund um Miriam Stockl betrifft zwar nicht ihren "Rosenheim-Cops"-Abgang, dafür jedoch ihr Liebesleben. Im Interview mit der AZ verriet Marisa Burger: "Ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat." Diese Andeutung ließ viel Raum für Spekulationen. Darf die Polizeisekretärin etwa "blühen", weil sie die große Liebe findet? Läuten bei den "Rosenheim-Cops" die Hochzeitsglocken, weil Miriam Stockl vor den Traualtar treten könnte? Die Fans würde es sicherlich freuen.

Am Dienstag (24. März) läuft die vorerst letzte "Rosenheim-Cops"-Folge der 25. Staffel, bevor im Herbst die finalen zwei Episoden zu sehen sind. Ob die Frage rund um den Grund für "Miriam Stockls" Aus noch im Frühjahr geklärt wird? Die Zuschauer dürfen gespannt sein.