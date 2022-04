Mario Barth verursacht Polizeieinsatz: So lustig reagiert die Bahn auf seinen Rauswurf

Zoff mit der Deutschen Bahn: Mario Barth wurde am Wochenende aufgrund eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht aus einem ICE geworfen. Der verantwortliche Schaffner rief sogar die Bundespolizei um Hilfe, während der Comedian die Aktion live in den sozialen Medien streamte. Jetzt hat die Bahn mit einem lustigen Kommentar auf das Video reagiert.

Auch wenn in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die Corona-Regeln zurückgefahren wurden und Menschen ohne Mund-Nasen-Bedeckung wieder in Supermärkte und Fitnessstudios dürfen, gibt es einige Ausnahmen. Eine davon ist die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, wie etwa der Bahn. Mario Barth musste am Wochenende erfahren, welche Konsequenzen ein Verstoß dagegen haben kann.

Rauswurf aus ICE: Mario Barth verursacht Polizeieinsatz

Der Komiker war in einem ICE unterwegs und hatte, laut eigener Aussage, seine Maske in "einem geschlossenen Waggon" abgenommen. Einem Schaffner sei dies aufgefallen, woraufhin er ihn sehr unwirsch auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung aufmerksam gemacht habe. Als Mario Barth seine Maske danach erneut zum Trinken kurz abgenommen habe, sei er des Zuges verwiesen worden.

"Ich dachte, Maske ist vorbei seit April", erklärt er in einem 40-minütigen Video, welches er auf Instagram und Facebook online gestellt hat. "Aber jeder kann machen, wie er will, in den Firmen. Da hat die Deutsche Bahn gesagt, lasst mal schön alle die Maske auf, ihr Ar***löcher."

Auch den Einsatz der Bundespolizisten, die der Schaffner um Hilfe gebeten hatte, filmt Mario Barth mit. Die Beamten erklären ihm, dass der Schaffner das Hausrecht anwenden wolle und verweisen den Comedian daraufhin des Zuges.

Nach einer kurzen Diskussion verlassen Mario Barth und seine Begleiter den ICE. Der 49-Jährige hat jedoch kein Verständnis für die Aktion des Bahn-Mitarbeiters. "Jetzt verstehe ich, dass ganz viele Leute gar nicht so gerne Deutsche Bahn fahren", sagt er dazu.

Rauswurf nach Polizeieinsatz: So reagiert die Bahn auf Video von Mario Barth

Auf Instagram und Facebook wurde das Video inzwischen über 200.000 Mal geklickt, Tausende User schreiben Kommentare zum Vorfall.

Allerdings zeigen viele Fans Verständnis für den Rauswurf des Komikers. "Trag halt deine Maske vernünftig. Typen die sich hinter einer Wasserflasche verstecken und meinen, sie hätten das System ausgetrickst, sehe ich jeden Tag in der Bahn. Einfach nur peinlich", schreibt ein Follower.

Die Deutsche Bahn hat sich auf Instagram zum Vorfall geäußert. In den Kommentaren schreibt das Unternehmen: "Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste."

Für diese Reaktion erntet die Bahn viel Kritik, aber auch zahlreiche Lacher. "Deutsche Bahn, haltet ihr lieber mal eure Fahrzeiten ein, bevor ihr euch so aufspielt", schreibt ein Kritiker beispielsweise. Ein weiterer User sieht die Situation jedoch komplett anders und feiert die Bahn in seinem Kommentar: "Genialer Kommentar! Danke, dass Sie die Maskenpflicht auch gegenüber einem Z-Promi durchgesetzt haben!"